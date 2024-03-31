Фуры "смыло" потоком воды: операцию на затопленной трассе провели в Карагандинской области
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Три большегруза, которые оказались в ловушке из-за паводковых вод на трассе в Карагандинской области, вызволили полицейские вместе с местными жителями, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Ранее на трассе в Карагандинской области произошло ЧП – несколько многотонных фур смыло паводковыми водами. В областном ДП сообщили, что никто не пострадал, а инцидент произошел во время открытия дороги.
МВД в своем новостном Telegram-канале показало операцию по вызволению трех большегрузов из воды близ села Аксу – Аюлы. Полицейским помогли местные жители.
Паводки в Казахстане
Вчера вечером в Актюбинской области над шлюзом Щербаковской плотины появились трещины, в итоге ее прорвало. За несколько дней до этого аэропорт Актобе временно закрывали на прием и выпуск воздушных судов из-за подтопления талыми водами.
Вчера первый заместитель премьер-министра Роман Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской области. Он поручил усилить противопаводковые работы по всем направлениям и, в первую очередь, обеспечить безопасность граждан.
27 марта в Уральске был объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба.
В Костанайской области прошла эвакуация жителей подтопленных территорий. В городе Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявили режим чрезвычайной ситуации.
Сложная паводковая ситуация также была в Акмолинской области. 29 марта в Кокшетау объявили чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба.
Между тем на контроле Республиканского штаба, как сообщалось вчера, находятся 7 областей, это Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай.
Реакция властей
Вчера вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание, в ходе которого объявил строгий выговор Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей. Кроме того, Токаев извинился перед казахстанцами.
Также президент поручил правительству создать республиканский оперативный штаб и оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба.
Добавим, ранее в Акорде сообщили, что Касым-Жомарт Токаев контролирует работу правительства и местных исполнительных органов по ликвидации последствий наводнения в ряде регионов страны.
Также вчера после совещания с президентом премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что виновные должностные лица будут наказаны, а также пообещал, что весь ущерб от паводков будет возмещен пострадавшим.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2076165-fury-smylo-potokom-vody-operatsiyu-na-zatoplennoy-trasse-proveli-v-karagandinskoy-oblasti/