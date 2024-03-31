Многотонные фуры смыло потоком воды на затопленной трассе в Карагандинской области (видео)

Очевидцы засняли ситуацию на трассе в Карагандинской области – на кадрах видны затопленные водой грузовые автомобили и спецмашины. Произошедшее прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Как следует из описания поста в Instagram-профиле news_agency_balkash, кадры были сняты на трассе Караганда – Шетск – Балхаш.

На них видны грузовые автомобили, спецмашины на затопленной трассе – транспорт буквально утопает в воде. На одном из видео один из КамАЗов, едя по дороге, падает в воду.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Видеоролики прокомментировали в департаменте полиции Карагандинской области.

"По решению НК "Казавтожол" о временном открытии дороги: днем 30 марта 270 грузовиков были выпущены колонной под сопровождение в районе села Аксу – Аюлы. Однако водитель грузовика на видео, не соблюдая меры безопасности, выехал на обочину, где, не справившись с управлением, перевернулся.

Также перевернулись три грузовика, занимавшиеся подсыпкой дороги. Пострадавших нет. Водители эвакуированы", – говорится в сообщении.

Паводки в Казахстане

Вчера вечером в Актюбинской области над шлюзом Щербаковской плотины появились трещины, в итоге ее прорвало.

Ранее в МЧС сообщали, что в селах Байганинского и Темирского районов были затоплены дома и подворья. Еще в четырех районах подтопило дороги. Министерство опубликовало кадры из затопленных районов.

Несколько дней назад аэропорт Актобе закрыли на прием и выпуск воздушных судов с 06:30 утра до 17:00 вечера из-за подтопления талыми водами. Проводились работы по очистке взлетно-посадочной полосы.

Вечером того же дня в аэропорту Актобе была возобновлена работа. Однако авиакомпании Fly Arystan и Air Astana все же решили отменить рейсы в этот город.

Между тем в самом Актобе на днях река Саздинка затопила главную улицу города.

Вчера первый заместитель премьер-министра Роман Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской области. По итогу он поручил усилить противопаводковые работы по всем направлениям и в первую очередь обеспечить безопасность граждан.

Ранее стало известно, что акимат Уральска затопило талыми водами. Появились фото с места событий. От стихии пострадал цокольный этаж, где располагается отдел земельных отношений.

27 марта в городе был объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба.

Акиму Уральска Миржану Сатканову объявили строгий выговор после того, как здание городского акимата оказалось в воде.

В Костанайской области прошла эвакуация жителей подтопленных территорий. В городе Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявили режим чрезвычайной ситуации.

Ранее операция по спасению 12 человек в Костанайской области попала на видео. Из затопленного района людей вывозили на вертолете "Казавиаспаса". Их доставили в ближайшие населенные пункты, никто в медицинской помощи не нуждался.

А жители поселка Амангельды на юге Костанайской области сняли на видео, как их село почти полностью ушло под воду. Местные власти сообщили о проводимой работе по откачке воды.

Сложная паводковая ситуация также остается в Акмолинской области. 29 марта в Кокшетау была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. Данное решение принято для стабилизации обстановки.

Вчера в селе Байкент Алматинской области произошел прорыв плотины Ворошиловского водохранилища. В настоящее время проводится оповещение населения.

Между тем на контроле Республиканского штаба, по последним данным, находятся 7 областей, это Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай.

Добавим, в Астане открыли пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводков в регионах Казахстана.

Реакция властей

Вчера вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание, в ходе которого объявил строгий выговор Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей. Кроме того, Токаев извинился перед казахстанцами.

Также президент поручил правительству создать республиканский оперативный штаб и оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба.

Добавим, ранее в Акорде сообщили, что Касым-Жомарт Токаев контролирует работу правительства и местных исполнительных органов по ликвидации последствий наводнения в ряде регионов страны.

Также вчера после совещания с президентом премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что виновные должностные лица будут наказаны, а также пообещал, что весь ущерб от паводков будет возмещен пострадавшим.