Надувные лодки, поезда и вертолет: как проходила эвакуация казахстанцев в двух областях (фото, видео)

Интенсивное таяние снега привело к затоплению и паводкам в ряде областей Казахстана. В КТЖ и в МЧС рассказали об эвакуации населения в Карагандинской и Актюбинской областях.

"Ухудшение погоды и интенсивное таяние снега в Карагандинской области, особенно в поселке Аксу-Аюлы, вызвали угрозу разлива реки Шерубай – Нура, что привело к временному закрытию автодороги Екатеринбург – Алматы", – говорится в сообщении пресс-службы КТЖ.

В связи с этим была организовала эвакуация жителей Карагандинской области.

Так, пассажирский поезд №8801/8802 маршрутом Караганда – Балхаш-2 отправился из Караганды 30 марта в 14:53.

Кроме того, были назначены дополнительные вагоны на пассажирские поезда на 1 рейс:

поезд №606 маршрутом Караганда – Балхаш-2 (прибыл на станцию Балхаш-2 31 марта в 06:25);

поезд №605 маршрутом Балхаш-2 – Караганда (прибыл в Караганду в 08:20 31 марта).

Между тем, как сообщили в МЧС в Telegram, спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) эвакуировали население села Каратал в Актюбинской области.

Так, на надувных лодках с моторами до безопасного места вывезли 111 человек, в том числе 36 детей. Борт МИ-8 доставил пострадавших в Актобе.

Паводки в Казахстане

Вчера вечером в Актюбинской области над шлюзом Щербаковской плотины появились трещины, в итоге ее прорвало.

Ранее в МЧС сообщали, что в селах Байганинского и Темирского районов были затоплены дома и подворья. Еще в четырех районах подтопило дороги. Министерство опубликовало кадры из затопленных районов.

Несколько дней назад аэропорт Актобе закрыли на прием и выпуск воздушных судов с 06:30 утра до 17:00 вечера из-за подтопления талыми водами. Проводились работы по очистке взлетно-посадочной полосы.

Вечером того же дня в аэропорту Актобе была возобновлена работа. Однако авиакомпании Fly Arystan и Air Astana все же решили отменить рейсы в этот город.

Между тем в самом Актобе на днях река Саздинка затопила главную улицу города.

Вчера первый заместитель премьер-министра Роман Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской области. По итогу он поручил усилить противопаводковые работы по всем направлениям и в первую очередь обеспечить безопасность граждан.

Ранее стало известно, что акимат Уральска затопило талыми водами. Появились фото с места событий. От стихии пострадал цокольный этаж, где располагается отдел земельных отношений.

27 марта в городе был объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба.

Акиму Уральска Миржану Сатканову объявили строгий выговор после того, как здание городского акимата оказалось в воде.

В Костанайской области прошла эвакуация жителей подтопленных территорий. В городе Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявили режим чрезвычайной ситуации.

Ранее операция по спасению 12 человек в Костанайской области попала на видео. Из затопленного района людей вывозили на вертолете "Казавиаспаса". Их доставили в ближайшие населенные пункты, никто в медицинской помощи не нуждался.

А жители поселка Амангельды на юге Костанайской области сняли на видео, как их село почти полностью ушло под воду. Местные власти сообщили о проводимой работе по откачке воды.

Сложная паводковая ситуация также остается в Акмолинской области. 29 марта в Кокшетау была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. Данное решение принято для стабилизации обстановки.

Вчера в селе Байкент Алматинской области произошел прорыв плотины Ворошиловского водохранилища. В настоящее время проводится оповещение населения.

Между тем на контроле Республиканского штаба, по последним данным, находятся 7 областей, это Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай.

Добавим, в Астане открыли пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводков в регионах Казахстана.

Реакция властей

Вчера вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание, в ходе которого объявил строгий выговор Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей. Кроме того, Токаев извинился перед казахстанцами.

Также президент поручил правительству создать республиканский оперативный штаб и оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба.

Добавим, ранее в Акорде сообщили, что Касым-Жомарт Токаев контролирует работу правительства и местных исполнительных органов по ликвидации последствий наводнения в ряде регионов страны.

Также вчера после совещания с президентом премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что виновные должностные лица будут наказаны, а также пообещал, что весь ущерб от паводков будет возмещен пострадавшим.