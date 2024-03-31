Надувные лодки, поезда и вертолет: как проходила эвакуация казахстанцев в двух областях (фото, видео)
Опубликовано:
Интенсивное таяние снега привело к затоплению и паводкам в ряде областей Казахстана. В КТЖ и в МЧС рассказали об эвакуации населения в Карагандинской и Актюбинской областях.
"Ухудшение погоды и интенсивное таяние снега в Карагандинской области, особенно в поселке Аксу-Аюлы, вызвали угрозу разлива реки Шерубай – Нура, что привело к временному закрытию автодороги Екатеринбург – Алматы", – говорится в сообщении пресс-службы КТЖ.
В связи с этим была организовала эвакуация жителей Карагандинской области.
Так, пассажирский поезд №8801/8802 маршрутом Караганда – Балхаш-2 отправился из Караганды 30 марта в 14:53.
Кроме того, были назначены дополнительные вагоны на пассажирские поезда на 1 рейс:
- поезд №606 маршрутом Караганда – Балхаш-2 (прибыл на станцию Балхаш-2 31 марта в 06:25);
- поезд №605 маршрутом Балхаш-2 – Караганда (прибыл в Караганду в 08:20 31 марта).
Между тем, как сообщили в МЧС в Telegram, спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) эвакуировали население села Каратал в Актюбинской области.
Так, на надувных лодках с моторами до безопасного места вывезли 111 человек, в том числе 36 детей. Борт МИ-8 доставил пострадавших в Актобе.
Паводки в Казахстане
Вчера вечером в Актюбинской области над шлюзом Щербаковской плотины появились трещины, в итоге ее прорвало.
Ранее в МЧС сообщали, что в селах Байганинского и Темирского районов были затоплены дома и подворья. Еще в четырех районах подтопило дороги. Министерство опубликовало кадры из затопленных районов.
Несколько дней назад аэропорт Актобе закрыли на прием и выпуск воздушных судов с 06:30 утра до 17:00 вечера из-за подтопления талыми водами. Проводились работы по очистке взлетно-посадочной полосы.
Вечером того же дня в аэропорту Актобе была возобновлена работа. Однако авиакомпании Fly Arystan и Air Astana все же решили отменить рейсы в этот город.
Между тем в самом Актобе на днях река Саздинка затопила главную улицу города.
Вчера первый заместитель премьер-министра Роман Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской области. По итогу он поручил усилить противопаводковые работы по всем направлениям и в первую очередь обеспечить безопасность граждан.
Ранее стало известно, что акимат Уральска затопило талыми водами. Появились фото с места событий. От стихии пострадал цокольный этаж, где располагается отдел земельных отношений.
27 марта в городе был объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба.
Акиму Уральска Миржану Сатканову объявили строгий выговор после того, как здание городского акимата оказалось в воде.
В Костанайской области прошла эвакуация жителей подтопленных территорий. В городе Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявили режим чрезвычайной ситуации.
Ранее операция по спасению 12 человек в Костанайской области попала на видео. Из затопленного района людей вывозили на вертолете "Казавиаспаса". Их доставили в ближайшие населенные пункты, никто в медицинской помощи не нуждался.
А жители поселка Амангельды на юге Костанайской области сняли на видео, как их село почти полностью ушло под воду. Местные власти сообщили о проводимой работе по откачке воды.
Сложная паводковая ситуация также остается в Акмолинской области. 29 марта в Кокшетау была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. Данное решение принято для стабилизации обстановки.
Вчера в селе Байкент Алматинской области произошел прорыв плотины Ворошиловского водохранилища. В настоящее время проводится оповещение населения.
Между тем на контроле Республиканского штаба, по последним данным, находятся 7 областей, это Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай.
Добавим, в Астане открыли пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводков в регионах Казахстана.
Реакция властей
Вчера вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание, в ходе которого объявил строгий выговор Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей. Кроме того, Токаев извинился перед казахстанцами.
Также президент поручил правительству создать республиканский оперативный штаб и оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба.
Добавим, ранее в Акорде сообщили, что Касым-Жомарт Токаев контролирует работу правительства и местных исполнительных органов по ликвидации последствий наводнения в ряде регионов страны.
Также вчера после совещания с президентом премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что виновные должностные лица будут наказаны, а также пообещал, что весь ущерб от паводков будет возмещен пострадавшим.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2076096-naduvnye-lodki-poezda-i-vertolet-kak-prohodila-evakuatsiya-kazahstantsev-v-dvuh-oblastyah-foto-video/