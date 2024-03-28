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Эзотерика

Сотни человек оказались отрезаны от мира из-за паводка в области Абай

Опубликовано:

Спецтехника по откачке воды
Паводок. Иллюстративное фото: пресс-служба МЧС РК

В Аксуатском районе области Абай размыло дорогу у моста, из-за этого жители села Киндикты оказались отрезаны от мира, передает издание Abaynews.

Как сообщает издание, из-за повышения уровня реки Богас и значительного объема воды произошло размывание дорожного полотна перед мостом, ведущим в село Киндикты.

Специалисты сообщают, что конструкция моста не повреждена. Однако транспортное сообщение через мост и доступные объездные пути отсутствуют.

Отмечается, что село Киндикты расположено в 120 километрах от райцентра Аксуат. Население села составляет 662 человека, проживающих в 147 домах.

"Жителям села Киндикты были заранее доставлены продукты первой необходимости и медикаменты. Силами МИО будут проводиться работы по очистке и восстановлению автодорожного полотна, а также его укреплению инертным материалом после спада воды", - сообщили журналистам в областном ДЧС.

Паводки в Казахстане

С середины марта в нескольких регионах Казахстана начались паводки.

Так, ранее 26 марта акимат Уральска затопило талыми водами. От стихии пострадал цокольный этаж, где располагается отдел земельных отношений. В связи со случившимся акиму Уральска Миржану Сатканову объявили строгий выговор.

Позже в Уральске из-за паводков объявили режим ЧС природного характера местного масштаба. Также город отключили от водоснабжения до утра 28 марта из-за большого объема талых вод, которые топят канализационные насосные станции.

По региону же сообщается об эвакуации более 600 человек. Как сообщал замакима ЗКО Калияр Айтмухамбетов, обстановка усложнилась в Каратобинском районе, где талая вода со степей затопила село Коржын. Всех жителей в настоящее время эвакуировали в двухэтажное здание местной школы. Далее будет решаться, как и на чем доставить людей в безопасное место.

Больше всего от паводка пострадали северные и западные регионы.

В Костанайской области талыми водами затопило жилые дома и частные дворы в Аркалыке. Водой накрыло также дорогу "Аркалык – Екидын", из-за чего сразу два населенных пункта оказались отрезаны от внешнего мира.

В МЧС показывали кадры спасения 12 человек в Костанайской области - из затопленного района людей вывозили на вертолете специалисты "Казавиаспаса".

А в селах Байганинского и Темирского районов Актюбинской области было затоплено пять домов и 34 подворья. Еще в четырех районах подтопило дороги. Кадрами из затопленных районов Актюбинской области делились в МЧС.

Из-за паводков в Актобе пришлось временно закрыть аэропорт - здесь подтопило взлетно-посадочную полосу.

Между тем в области Абай во время паводка пропали без вести три человека. В акимате объясняли, что их поиски осложнены скоростью течения рек и плохой подводной видимостью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2074452-sotni-chelovek-okazalis-otrezany-ot-mira-iz-za-pavodka-v-oblasti-abay/

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