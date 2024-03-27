Паводки в Казахстане: в области Абай пропали три человека (видео)

В Аягозском районе области Абай ведутся поиски трех мужчин, которые ранее пропали на воде. К поискам подключились 82 человека, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Согласно информации пресс-службы акимата области Абай, опубликованной сегодня утром в Instagram, в регионе с 23 марта проводятся поиски мужчины 1977 года рождения, который при переправе через реку Аягоз упал с лошади и, предположительно, ушел под воду.

Предварительно установлено, что мужчина на лошади направлялся в крестьянское хозяйство "Шыгыс", где и работал.

Также с 26 марта ведутся поиски еще двух граждан, 1957 и 1985 годов рождения, которые при переправе через реку Борлы уже на тракторе марки "МТЗ 82" пропали на воде.

Сообщается, что они выехали с подсобного хозяйства "Шалхар" в сторону села Карагаш. И по дороге, с целью сокращения пути следования, мужчины решили переправиться через реку. Однако в середине реки застряли. Прибывшие на место происшествия спасатели людей не обнаружили.

К вечеру информацию касательно поисковых работ дополнили. Отмечается, что в Аягозском районе до сих пор ведутся поиски троих пропавших ранее на воде мужчин.

"Процесс поисковых работ с помощью водолазных спусков усложняется скоростью течения рек и плохой подводной видимостью, в связи с весенним загрязнением водоемов.

Всего в поисковых работах задействованы силы и средства ДЧС области Абай, Департамента полиции, МИО, МО: 82 человека, 4 плавательных средства, 9 единиц техники, 4 беспилотных летательных аппарата, а также задействованы сотрудники психологической службы и граждане из числа местного населения", - говорится в сообщении.

Также, по данным акимата, вертолетом МИ-17 МО города Семей был осуществлен аэровизуальный облет по реке Борлы. Однако обследования результатов не дали.

Сейчас поисково-спасательные работы приостановлены, в связи с наступлением темного времени суток. Возобновить поисковые работы спасатели намерены с 05:00 28 марта.

Ранее сообщалось о том, что в Западно-Казахстанской области большая вода заходит в населенные пункты. Эвакуировано уже более 600 человек. Местные власти винят в подтоплениях дождь.

Также жители поселка Амангельды на юге Костанайской области бьют тревогу: из-за паводка топит дома сельчан. Местные власти сообщают о проводимой работе по откачке воды.

Позже в МЧС показали кадры спасения 12 человек в Костанайской области – из затопленного района людей вывозили на вертолете специалисты "Казавиаспаса".

В Уральске и вовсе объявили режим ЧС природного характера местного масштаба из-за паводков.

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок - это временное затопление значительной части суши водой. Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;

нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами. Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", - объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости - обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду. В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты и уверенно!", - отмечают в МЧС РК.