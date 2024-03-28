Фейки о ситуации с паводками в Актобе появились в Сети: акимат обратился к жителям

Акимат Актюбинской области, которую сейчас топит талыми водами, обратился к жителям региона из-за распространения в Сети фейков, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата региона, в чатах мессенджера WhatsApp распространяется сообщение о том, что якобы ночью планировалось открыть шлюзы Актюбинского водохранилища, что могло привести к подтоплению жилых территорий Актобе.

"Эта аудиозапись является ложной. На сегодня в Актюбинском водохранилище не накоплены необходимые запасы воды. В частности, водохранилище заполнено лишь на 68%.

Поэтому мы призываем всех актюбинцев сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, а не подобным фейковым сообщениям", - говорится в сообщении акимата.

Позже на канале появилась еще одна запись о фейках. В частности, появились сообщения, что в городе отключат водоснабжение.

В акимате эту информацию опровергли. АО "Aqtobe su-energy group" также выступило с сообщением по этому поводу - здесь заявили, что подача водоснабжения в Актобе работает стабильно и без сбоев.

"Просим не верить дезинформации, распространяемой в мессенджерах. Для получения достоверной информации обращайтесь только к официальным источникам.

Специалисты АО "Aqtobe su-energy group" внимательно следят за состоянием систем водоснабжения и прилагают все усилия для обеспечения нормальной работы всех наших объектов.

Мы также готовы оперативно реагировать на любые возникающие проблемы и обеспечить качественное обслуживание наших абонентов", - заявили в компании.