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Эзотерика

Сидели на крышах: жителей затопленного района спасали на вертолетах в Костанайской области

Опубликовано:

Спасение людей
Спасение людей. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В МЧС показали кадры спасения 12 человек в Костанайской области – из затопленного района людей вывозили на вертолете специалисты "Казавиаспаса", передает NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе МЧС в Telegram, сегодня из зимовки Конай вблизи населенного пункта Екидын Костанайской области сотрудниками "Казавиаспас" на вертолете Ми8 были спасены 12 граждан.

Их доставили в ближайшие населенные пункты, никто в медпомощи не нуждался.

В последние дни в некоторых регионах Казахстана наблюдается сложная паводковая ситуация. О ситуации в Актюбинской, Костанайской областях, области Абай и еще ряде городов мы рассказывали вчера.

Также вчера сообщалось, что здание акимата Уральска затопило талыми водами. А сегодня кадрами из затопленных районов Актюбинской области поделились в МЧС.

Сегодня премьер-министру доложили о паводковой ситуации в регионах. МЧС совместно с акиматами регионов было поручено продолжать соответствующие работы и ежесуточно докладывать о происходящем в стране.

Между тем в ЗКО были эвакуированы более 600 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2074335-sideli-na-kryshah-zhiteley-zatoplennogo-rayona-spasali-na-vertoletah-v-kostanayskoy-oblasti/

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