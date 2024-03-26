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Эзотерика

Паводки ожидаются сразу в четырех регионах Казахстана: о ситуации рассказали в МЧС

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Борьба с подтоплениями
Борьба с подтоплениями. Иллюстративное фото: МЧС РК

На западе и севере Казахстана начались паводки - в две области прибыло подкрепление, спасатели пытаются предотвратить подтопление домов, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, вчера в городе Аягоз области Абай из-за интенсивного снеготаяния и резкого потепления повысился уровень воды на реке Малый Аягоз. Местные исполнительные органы начали превентивные мероприятия на случай дальнейшего повышения уровня и выхода реки из берегов.

"На данный момент угрозы подтопления домов нет. В целях исключения дальнейшего распространения воды на жилые массивы на опасный участок завезено 400 тонн инертного материала", - рассказали в МЧС.

Угроза подтопления жилых домов возникла и в городе Ерейментау Акмолинской области. Спасатели провели работу по отводу талых вод и очистке водосточных труб. В результате уровень воды понизился на 100 сантиметров.

Между тем в Актюбинскую область направили силы и средства из ДЧС Мангистауской области, а также 50 военнослужащих и 4 единицы техники воинской части МЧС РК. В поселке Шубаркудык Темирского района возникла угроза подтопления жилых домов, прибывшие военные укладывают мешкотару. К этому часу уложено около тысячи мешков с песком вдоль жилого массива для неподущения подтопления.

Тем временем для оказания содействия в проведении аварийно-спасательных работ в Костанайскую область направлены силы и средства ДЧС Кызылординской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2073087-pavodki-ozhidayutsya-srazu-v-chetyreh-regionah-kazahstana-o-situatsii-rasskazali-v-mchs/

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