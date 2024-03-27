Уральск полностью отключают от водоснабжения

В Уральске из-за большого объема талых вод, которые топят канализационные насосные станции, принято решение отключить от водоснабжения весь город, передает NUR.KZ со ссылкой на "Батыс су арнасы".

"Из-за большого объема талых вод, которые поступают в канализационные коллекторы, происходит затопление канализационных насосных станций (КНС).

В целях недопущения аварийных остановок КНС и затопления прилегающих зданий и территорий, сегодня, 27 марта, с 23:00 по городу будет полное отключение подачи холодной воды", - говорится в сообщении местного коммунального предприятия, опубликованного в Instagram.

Здесь же отметили, что, исходя из текущей ситуации, будет принято решение о возобновлении подачи холодной воды. Ориентировочно подачу воды планируется возобновить в 05:00 28 марта.

Жителей Уральска просят запастись водой.

Ранее в Уральске из-за паводков объявили режим ЧС природного характера местного масштаба.

Также сообщалось о том, что акимат Уральска затопило талыми водами. От стихии пострадал цокольный этаж, где располагается отдел земельных отношений.

В связи с произошедшим акиму Уральска Миржану Сатканову был объявлен строгий выговор.

В целом по региону сообщается о том, что большая вода уже заходит в населенные пункты. Эвакуировано уже более 600 человек. При этом, местные власти винят в подтоплениях дождь.

Как сообщал замакима ЗКО Калияр Айтмухамбетов, обстановка усложнилась в Каратобинском районе, где талая вода со степей затопила село Коржын. Всех жителей в настоящее время эвакуировали в двухэтажное здание местной школы.