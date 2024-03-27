Режим ЧС ввели в Уральске

Режим ЧС природного характера местного масштаба объявили в Уральске из-за паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Западно-Казахстанской области.

Как сообщили в ведомстве, в Уральске подтопило 20 жилых домов, подвалы трех социальных объектов и пяти многоэтажек. За последнюю неделю в местные call-центры поступило больше тысячи звонков.

В городе объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба.

Сейчас в регионе активно проводят противопаводковые работы. В них задействовали все коммунальные службы. Также продолжается откачка воды.

"Чтобы не допустить аварий на канализационных сетях и затопления прилегающих зданий, коммунальщики снизили давление воды в домах", – говорится в сообщении.

При этом аким ЗКО Нариман Турегалиев посетил подтопленные микрорайоны в поселке Зачаганск в Уральске, водоканальную систему на Саратовском шоссе, а также улицы старого центра города.

"Глава региона лично осмотрел подтопленные опасные территории города и поручил провести соответствующие работы в усиленном режиме.

В том числе Нариман Турегалиев поручил областному Департаменту по ЧС, акимату города и специалистам сферы коммунальных услуг своевременно осуществлять откачку талой и дождевой воды, укладку мешков с песком, а также очистку водоканалов и трубопроводов.

Аким области также отметил, что противопаводковые работы находятся на строгом контроле. Специальный областной штаб по предупреждению паводков в настоящее время работает круглосуточно", – добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что акимат Уральска затопило талыми водами. Появились фото с места событий. От стихии пострадал цокольный этаж, где располагается отдел земельных отношений.

Акиму Уральска Миржану Сатканову объявили строгий выговор после того, как здание городского акимата оказалось в воде.

По региону же сообщается об эвакуации более 600 человек. Как сообщал замакима ЗКО Калияр Айтмухамбетов, обстановка усложнилась в Каратобинском районе, где талая вода со степей затопила село Коржын. Всех жителей в настоящее время эвакуировали в двухэтажное здание местной школы. Далее будет решаться, как и на чем доставить людей в безопасное место.

Также сложная ситуация из-за паводков складывается и в других областях Казахстана.

Вчера мы рассказывали о том, что происходит в отдельных областях.

Так, в Костанайской области откачка воды идет сразу в четырех населенных пунктах, в том числе и в самом Костанае, где талыми водами подтопило 12 домов и 20 дворов. Водой накрыло дорогу "Аркалык – Екидын", из-за чего сразу два населенных пункта оказались отрезаны от внешнего мира.

А в селах Байганинского и Темирского районов Актюбинской области затоплено пять домов и 34 подворья. Еще в четырех районах подтопило дороги. Сегодня кадрами из затопленных районов Актюбинской области делились в МЧС.

В Караганде заливает не только частный сектор, но и новые микрорайоны. В одной из многоэтажных новостроек вода залила подвал и поднялась до квартиры на первом этаже.