Режим ЧС ввели в Уральске
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Режим ЧС природного характера местного масштаба объявили в Уральске из-за паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Западно-Казахстанской области.
Как сообщили в ведомстве, в Уральске подтопило 20 жилых домов, подвалы трех социальных объектов и пяти многоэтажек. За последнюю неделю в местные call-центры поступило больше тысячи звонков.
В городе объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба.
Сейчас в регионе активно проводят противопаводковые работы. В них задействовали все коммунальные службы. Также продолжается откачка воды.
"Чтобы не допустить аварий на канализационных сетях и затопления прилегающих зданий, коммунальщики снизили давление воды в домах", – говорится в сообщении.
При этом аким ЗКО Нариман Турегалиев посетил подтопленные микрорайоны в поселке Зачаганск в Уральске, водоканальную систему на Саратовском шоссе, а также улицы старого центра города.
"Глава региона лично осмотрел подтопленные опасные территории города и поручил провести соответствующие работы в усиленном режиме.
В том числе Нариман Турегалиев поручил областному Департаменту по ЧС, акимату города и специалистам сферы коммунальных услуг своевременно осуществлять откачку талой и дождевой воды, укладку мешков с песком, а также очистку водоканалов и трубопроводов.
Аким области также отметил, что противопаводковые работы находятся на строгом контроле. Специальный областной штаб по предупреждению паводков в настоящее время работает круглосуточно", – добавили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что акимат Уральска затопило талыми водами. Появились фото с места событий. От стихии пострадал цокольный этаж, где располагается отдел земельных отношений.
Акиму Уральска Миржану Сатканову объявили строгий выговор после того, как здание городского акимата оказалось в воде.
По региону же сообщается об эвакуации более 600 человек. Как сообщал замакима ЗКО Калияр Айтмухамбетов, обстановка усложнилась в Каратобинском районе, где талая вода со степей затопила село Коржын. Всех жителей в настоящее время эвакуировали в двухэтажное здание местной школы. Далее будет решаться, как и на чем доставить людей в безопасное место.
Также сложная ситуация из-за паводков складывается и в других областях Казахстана.
Вчера мы рассказывали о том, что происходит в отдельных областях.
Так, в Костанайской области откачка воды идет сразу в четырех населенных пунктах, в том числе и в самом Костанае, где талыми водами подтопило 12 домов и 20 дворов. Водой накрыло дорогу "Аркалык – Екидын", из-за чего сразу два населенных пункта оказались отрезаны от внешнего мира.
А в селах Байганинского и Темирского районов Актюбинской области затоплено пять домов и 34 подворья. Еще в четырех районах подтопило дороги. Сегодня кадрами из затопленных районов Актюбинской области делились в МЧС.
В Караганде заливает не только частный сектор, но и новые микрорайоны. В одной из многоэтажных новостроек вода залила подвал и поднялась до квартиры на первом этаже.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2074341-rezhim-chs-vveli-v-uralske/