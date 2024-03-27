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Эзотерика

Села в ЗКО уходят под воду (фото, видео)

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Село затапливает в ЗКО
Затопленное село в ЗКО. Фото: mgorod.kz

В Западно-Казахстанской области большая вода заходит в населенные пункты. Эвакуировано уже более 600 человек. Местные власти винят в подтоплениях дождь, передает "Мой город".

О паводковой ситуации в регионе рассказал заместитель акима региона Калияр Айтмухамбетов.

По его словам, обстановка усложнилась в Каратобинском районе, где талая вода со степей затопила село Коржын, в котором насчитывается 130 домов и проживают около 600 человек.

Всех жителей в настоящее время эвакуировали в двухэтажное здание местной школы. Далее будет решаться, как и на чем доставить людей в безопасное место.

Под угрозой остаются села Таскала и Чижа-2, где уровень воды в реке Деркул уже превысил опасную отметку, но уже несколько часов вода не поднимается.

Помимо села в Каратобинском районе, подтоплены около 70 домов в Уральске, в Теректинском, Таскалинском районах и в районе Байтерек. Еще в 255 дворов вошла вода. Но эти данные не являются окончательными, ситуация постоянно меняется.

Так, тревожные вести пришли из села Анкаты Теректинского района. По данным ДЧС ЗКО, из-за обильных осадков и таяния снега талыми водами со степной зоны подтопило 16 жилых домов. Кроме того, оказались затоплены восемь придворовых территорий.

Затопленное село в ЗКО
Село в Теректинском районе. Фото: mgorod.kz

В селе началась эвакуация. 27 жителей перевезли в здание школы-интерната. Домашние животные и птица тоже вывезены в безопасные места.

Специалистам пришлось вскрывать валовое перекрытие для того, чтобы спустить уровень воды и обеспечить безопасность. На месте работал 21 сотрудник ДЧС ЗКО, а также работники акимата и полицейские.

Село в Теректинском районе
Спасательная операция в затопленном селе. Фото: mgorod.kz

По словам Калияра Айтмухамбетова, акимат согласно прогнозу "Казгидромета" за несколько дней предупреждал жителей о возможных подтоплениях и просил соблюдать правила безопасности, не выезжать за переделы населенных пунктов в период угроз паводка, не выпускать скот.

"Сейчас очень много критики в наш адрес, что не доглядели, мы так не считаем. Работы велись и ведутся. К примеру, из города снег вывозился и в городе ситуация лучше, чем в некоторых районах. А подтопления начались из-за осадков. У нас в сутки выпало осадков 40 мм, при месячной норме 25 мм. К тому же земля еще мерзлая", - рассказал Калияр Айтмухамбетов.

Улучшение ситуации ожидается завтра, когда полностью прекратятся осадки, к тому же возможны заморозки. Свою работу начнет специально созданная комиссия, которой предстоит посчитать ущерб, нанесенный стихией.

Калияр Айтмухамбетов отметил, что в районе справляются своими силами. В акимате попросили лишь вертолет, чтобы мониторить ситуацию с воздуха.

Напомним, ранее стало известно, что акимат Уральска затопило талыми водами. Появились фото с места событий. От стихии пострадал цокольный этаж, где располагается отдел земельных отношений.

Акиму Уральска Миржану Сатканову объявили строгий выговор после того, как здание городского акимата оказалось в воде. Глава Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев заявил о безответственности и призвал работать в усиленном режиме для исправления ситуации.

Также в акимате ЗКО поделились информацией о паводковой ситуации в регионе. В ведомстве отметили, что 26 марта на территории Уральска и 9 районов области (Акжаикский, Бурлинский, Байтерек, Казталовский, Каратобинский, Сырымский, Таскалинский, Теректинский, Чингирлауский) в результате интенсивного снеготаяния и обильных осадков в виде дождя производилась откачка воды из подвальных помещений трех социальных объектов, пяти многоэтажных и придворовой территории 298 частных домов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2074320-sela-v-zko-uhodyat-pod-vodu-foto-video/

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