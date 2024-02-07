Возобновлены работы на месте обвала на "Майкаинзолото"

Работы на месте трагедии возобновились. Предприятие "Майкаинзолото" расширит боковые траншеи и возведет защитное ограждение для обеспечения безопасности спасателей, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщается со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области, работы будут идти круглосуточно.

Вокруг провала планируется возвести защитное ограждение.

"Готовим проект ведения горно-инженерных работ. С помощью тяжелой техники расширят боковые траншеи и углубят аппарель до дна обвала", - сообщили в ведомстве.

Этими работами занимается предприятие "Майкаинзолото".

Как пояснили в областном ДЧС, силы и средства департамента сейчас находятся в режиме ожидания.

Поисково-спасательные работы будут продолжены, как только предприятие подготовит безопасный проезд техники на дно обвала.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

4 января ночью в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами. В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что на месте происшествия были обнаружены два тела. Аким Павлодарской области сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич. Остальные люди и сам автобус до сих пор не найдены.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Супруга одного из спасателей, которого пока не нашли, попросила президента привлечь к поискам специалистов из других стран.

Комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты проведенного с 4 по 24 января специального расследования.

29 января 2024 года аким Павлодарской области сообщил, что в результате поисковых работ найдено колесо автобуса.

1 февраля дочь погибшего спасателя Олега Тышкевича опубликовала видеообращение, в котором заявила, что обещанную финансовую помощь семьям оказали не в полном объеме.

2 февраял аким Павлодарской области встретился с ней и семьей Бердыкана Саркыта и пообещал проследить, чтобы все финансовые обязательства были исполнены.

В тот же день в ходе поисковых работ на месте обвала удалось обнаружить каску и ручную радиостанцию спасателя.

5 февраля работы на месте обвала на территории "Майкаинзолото" в Павлодарской области были приостановлены. В ДЧС заявляли, что риск обрушения на месте поиска упавшего в шахту автобуса слишком высок.

Сегодня заместитель премьер-министра Роман Скляр рассказал, что для вызволения упавшего автобуса на АО "Майкаинзолото" не было необходимости в привлечении международных спасателей.