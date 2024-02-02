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Еще несколько предметов пропавших спасателей нашли на руднике "Майкаинзолото"

Опубликовано:

Спасатели нашли вещи
Найденные вещи. Фото: t.me/AsaiynBaikhan

Сегодня в процессе работы удалось добраться до каски и ручной радиостанции спасателя, передает NUR.KZ со ссылкой на акима Павлодарской области.

Как сообщил аким Павлодарской области Асаин Байханов в своем официальном аккаунте в Telegram, на месте ведения поисковых работ рудника АО "Майкаин Золото" сегодня были обнаружены и подняты на поверхность новые детали.

Это кусок дверцы внутренней полки автобуса с описью, а также каска спасателя и ручная радиостанция спасателя "XFERRA".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2058893-esche-neskolko-predmetov-propavshih-spasateley-nashli-na-rudnike-maykainzoloto/

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