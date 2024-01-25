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"Вызвало бы ажиотаж": ситуацию с сиренами после землетрясения в Алматы пояснил глава МЧС

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Алматы
Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава МЧС Сырым Шарипханов объяснил, почему в Алматы во время недавнего сильного землетрясения не включились сирены – по его словам, это вызвало бы ажиотаж среди горожан, передает NUR.KZ.

В короткой беседе с журналистом Адилем Балтабаевым глава МЧС Сырым Шарипханов признал, что система оповещения во время недавнего сильного землетрясения в Алматы не до конца эффективно сработала. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

"Такой мощности землетрясение в последний раз было в 2011 году (в Алматы – прим. ред.). Из этого землетрясения мы вынесем соответствующие уроки, наша система не до конца эффективно сработала. В первую очередь – по отработке системы оповещения.

Да, многие жители задавали вопросы, почему не сработали сирены – это тоже вопрос. Но сирены не были включены ввиду нескольких причин: в первую очередь основное предназначение сирен – это "Внимание всем", то есть привлечь внимание населения, чтобы они включили свои телевизоры и просмотрели оповещения.

Но здесь сейсмопрогнозные службы, они не предугадали это землетрясение, не спрогнозировали. Это неожиданное было землетрясение, поэтому включать сирены здесь уже после произошедшего события не имело смысла. А включение сирен уже после землетрясения вызвало бы ажиотаж", – рассказал Шарипханов.

Министр высказался о системе раннего оповещения в городе.

"Система раннего оповещения, которая за 2022 и 2023 год, вводилась в строй, и буквально в конце прошлого года был подписан акт "приемки". Да, они установлены, но сейчас проводятся работы по калибровке и наладке данного оборудования, чтобы она корректно подавала сигналы. Когда эта работа будет завершена, то есть работа с программным обеспечением, в течение полугода она должна войти в производственный процесс и уже выдавать сигналы в автоматическом режиме", – пояснил глава МЧС.

Землетрясение в Алматы и визит Токаева

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости – в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже в ведомстве проинформировали, что по результатам визуального обследования в Алматинской области трещины обнаружили на 19 объектах.

Вчера стало известно, что после землетрясения в Алматинской области трещины обнаружили в 44 учреждениях. Позже выяснилось, что незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.

При этом ранее сейсмологи отмечали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается, сейчас толчки идут на угасание – никаких угроз нет.

Вчера вечером в Алматы прибыл президент Касым-Жомарт Токаев. Сегодня он посетил футбольный центр Footlab и проверил строительство объектов водоснабжения в городе. После этого Токаев провел совещание по вопросам сейсмической безопасности.

На мероприятии президент обратился в министру по ЧС Сырыму Шарипханову, заявил о необходимости усилить сейсмоустойчивость зданий в Алматы и призвал извлечь уроки из этой ситуации. Также Токаев назвал правильным решение не включать сирены.

Кроме того, глава государства дал Генеральной прокуратуре и Агентству по противодействию коррупции совместное поручение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057575-vyzvalo-by-azhiotazh-situatsiyu-s-sirenami-posle-zemletryaseniya-v-almaty-poyasnil-glava-mchs/

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