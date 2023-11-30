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Семьям погибших в пожаре в хостеле Алматы казахстанцев выделят по 1 млн тенге

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Купюры тенге
Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге в РСК Алматы глава акимата Алмалинского района сообщил, что казахстанские семьи погибших в пожаре в хостеле получат по 1 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"По поручению акима города, помимо ранее озвученной помощи в транспортировке тел, будет выделен 1 млн тенге на каждого погибшего гражданина РК. Постановление акимом уже подписано сегодня", - сообщил аким района Айдар Жакибаев.

Он добавил, что финансовая помощь будет выделена только казахстанским семьям – поскольку среди погибших есть граждане России и Узбекистана, им будет оказана помощь в транспортировке тел до мест погребения.

Пожар в хостеле в Алматы

Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго – госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

На место происшествия прибыли аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев. Первым рейсом в Алматы вылетел также министр по ЧС Сырым Шарипханов.

По словам главы ДЧС Алматы, подвал переоборудовали в хостел незаконно.

Также стало известно, что постояльцами хостела были и иностранцы – граждане Узбекистана, Индии и Пакистана. По словам акима Алмалинского района, среди эвакуированных есть студенты-медики.

Стало также известно о том, что руководство сгоревшего хостела не заключали меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве в части проживания студентов.

В связи с произошедшим была создана правительственная комиссия, которая займется расследованием причин и ликвидацией последствий пожара в хостеле в Алматы.

По факту пожара в хостеле было зарегистрировано уголовное дело.

Департамент полиции Алматы заявил, что установлены личности всех 13-ти погибших в результате пожара в хостеле в Алматы 30 ноября. Среди жертв ЧП девять казахстанцев и четыре иностранца.

Алматинцев призвали поделиться теплой одеждой с пострадавшими при пожаре в хостеле.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре. Он также заявил, что виновные в пожаре будут привлечены к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2048497-semyam-pogibshih-v-pozhare-v-hostele-almaty-kazahstantsev-vydelyat-po-1-mln-tenge/

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