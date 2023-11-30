О проверке всех хостелов в Алматы после пожара высказались в Генпрокуратуре

В кулуарах мажилиса замгенпрокурора Жандоса Умиралиева спросили, необходимы ли проверки всех хостелов в Алматы после произошедшего сегодня пожара с гибелью людей, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель генпрокурора Жандос Умиралиев сообщил, что проверку бизнеса на пожарную безопасность имеет право проводить МЧС и его департаменты – проверка может быть как плановой, так и внеплановой.

"Если МЧС обратится с инициативой о назначении проверки (на объекте бизнеса – прим.авт.) и обоснуют их, с учетом того, что ситуация непростая, деятельность того или иного предприятия.

Эти проверки будут зарегистрированы в комитете правовой статистки и будут назначены. Нельзя забывать, что есть субъекты МСБ, которые на самом деле соблюдают все требования законодательства", - заявил Умиралиев.

Также его спросили, нужно ли проверить все хостелы в Алматы после случившейся трагедии.

"Я думаю, что с учетом сегодняшней трагедии, этот вопрос очень актуален. Я думаю, что они должны проверять (МЧС и ДЧС – прим.авт.). Если они найдут основания для проверки, мы должны эти проверки зарегистрировать. Если они поднимут эту тему, мы поддержим", - добавил спикер.

Отметим, также замгенпрокурора сегодня подтвердил начало уголовного дела из-за пожара с гибелью людей в хостеле Алматы.

Пожар в хостеле в Алматы

Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго - госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

На место происшествия прибыли аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава Департамента по ЧС южной столицы Нурлан Атыгаев, аким Алматы Ерболат Досаев. Первым рейсом в Алматы вылетел также министр по ЧС Сырым Шарипханов.

По словам главы ДЧС мегаполиса, подвал переоборудовали в хостел незаконно.

Позже стало известно, что постояльцами хостела были и иностранцы - граждане Узбекистана, Индии и Пакистана. По словам акима Алмалинского района, среди эвакуированных есть студенты-медики.

В акимате Алматы сообщали, что руководство сгоревшего хостела не заключало меморандум с вузами города о сотрудничестве в части проживания студентов.

Департамент полиции Алматы заявил, что установлены личности всех 13-ти погибших в результате пожара в хостеле в Алматы 30 ноября. Среди жертв ЧП девять казахстанцев и четыре иностранца.

В акимат города сообщили, кто является собственником помещения.

В кулуарах мажилиса замгенпрокурора Жандос Умиралиев прокомментировал произошедший в хостеле Алматы пожар и заявил о начале уголовного дела

Мы ранее рассказывали, что известно о самом хостеле, в котором погибли люди. По информации в Сети, место в хостеле стоило от 2 тысяч тенге.