Что известно о хостеле в Алматы, в котором погибли 13 человек (фото)
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Сегодня в Алматы случилась трагедия - при пожаре в хостеле погибли 13 человек. Что известно о самом хостеле - в материале NUR.KZ.
Как ранее сообщили в ДЧС, хостел располагался на первом и подвальном этажах трехэтажного здания.
На момент ЧП в нем находилось 72 человека, 59 человек успели эвакуироваться. Прибывшие пожарные обнаружили тела 13 человек, но в ведомстве отмечают, что жертв может быть больше.
Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.
В приложении 2GIS указано, что по адресу, названному в ДЧС - Шарипова, 86 - располагается хостел Almaty Hostel.
Ссылок на сайт или страницы хостела в соцсетях нет. По данным, указанным в 2GIS, в хостеле располагалось до 100 мест, стоимость за проживание начинается от 2 тысяч тенге.
В отзывах постояльцы хвалят место и персонал, отмечая, что сотрудники вежливые.
Однако в одном из последних отзывов говорится, что сотрудники не выдают чеки об оплате за проживание.
"На просьбу о предоставлении чека, мне сказали, мол вы же оплатили картой, значит никакого чека вам не будет. И все потому что в данном заведении отсутствует кассовый аппарат, что говорит об уклонение от уплаты налогов. И здесь просто суть уже не об оплаченной сумме, а о порядочности этого хостела", - гласит один из последних отзывов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2048324-chto-izvestno-o-hostele-v-almaty-v-kotorom-pogibli-13-chelovek/