Что известно о хостеле в Алматы, в котором погибли 13 человек (фото)

Сегодня в Алматы случилась трагедия - при пожаре в хостеле погибли 13 человек. Что известно о самом хостеле - в материале NUR.KZ.

Как ранее сообщили в ДЧС, хостел располагался на первом и подвальном этажах трехэтажного здания.

Хостел в Алматы. Фото: 2gis.kz

На момент ЧП в нем находилось 72 человека, 59 человек успели эвакуироваться. Прибывшие пожарные обнаружили тела 13 человек, но в ведомстве отмечают, что жертв может быть больше.

Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

В приложении 2GIS указано, что по адресу, названному в ДЧС - Шарипова, 86 - располагается хостел Almaty Hostel.

Хостел в Алматы. Фото: 2gis.kz

Ссылок на сайт или страницы хостела в соцсетях нет. По данным, указанным в 2GIS, в хостеле располагалось до 100 мест, стоимость за проживание начинается от 2 тысяч тенге.

Хостел в Алматы. Фото: 2gis.kz

Хостел в Алматы. Фото: 2gis.kz

В отзывах постояльцы хвалят место и персонал, отмечая, что сотрудники вежливые.

Однако в одном из последних отзывов говорится, что сотрудники не выдают чеки об оплате за проживание.

"На просьбу о предоставлении чека, мне сказали, мол вы же оплатили картой, значит никакого чека вам не будет. И все потому что в данном заведении отсутствует кассовый аппарат, что говорит об уклонение от уплаты налогов. И здесь просто суть уже не об оплаченной сумме, а о порядочности этого хостела", - гласит один из последних отзывов.