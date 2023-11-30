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Что известно о хостеле в Алматы, в котором погибли 13 человек (фото)

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Хостел в Алматы
Хостел в Алматы. Фото: 2gis.kz

Сегодня в Алматы случилась трагедия - при пожаре в хостеле погибли 13 человек. Что известно о самом хостеле - в материале NUR.KZ.

Как ранее сообщили в ДЧС, хостел располагался на первом и подвальном этажах трехэтажного здания.

Хостел в Алматы
Хостел в Алматы. Фото: 2gis.kz

На момент ЧП в нем находилось 72 человека, 59 человек успели эвакуироваться. Прибывшие пожарные обнаружили тела 13 человек, но в ведомстве отмечают, что жертв может быть больше.

Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

В приложении 2GIS указано, что по адресу, названному в ДЧС - Шарипова, 86 - располагается хостел Almaty Hostel.

Хостел в Алматы
Хостел в Алматы. Фото: 2gis.kz

Ссылок на сайт или страницы хостела в соцсетях нет. По данным, указанным в 2GIS, в хостеле располагалось до 100 мест, стоимость за проживание начинается от 2 тысяч тенге.

Хостел в Алматы
Хостел в Алматы. Фото: 2gis.kz

Хостел в Алматы
Хостел в Алматы. Фото: 2gis.kz

В отзывах постояльцы хвалят место и персонал, отмечая, что сотрудники вежливые.

Однако в одном из последних отзывов говорится, что сотрудники не выдают чеки об оплате за проживание.

"На просьбу о предоставлении чека, мне сказали, мол вы же оплатили картой, значит никакого чека вам не будет. И все потому что в данном заведении отсутствует кассовый аппарат, что говорит об уклонение от уплаты налогов. И здесь просто суть уже не об оплаченной сумме, а о порядочности этого хостела", - гласит один из последних отзывов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2048324-chto-izvestno-o-hostele-v-almaty-v-kotorom-pogibli-13-chelovek/

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