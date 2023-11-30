"Окна у них не открываются – поэтому и разбили": жительница соседнего дома о сгоревшем в Алматы хостеле

Жительница соседнего с хостелом дома в Алматы, где сегодня произошел пожар и погибли 13 человек, высказалась о постояльцах, передает NUR.KZ.

Жительница соседнего дома Антонина Ивановна отмечает, что никакого шума от постояльцев никогда не замечали.

"Раньше шума никакого не замечали, абсолютно. Курили тут, да, человека 2-3 всегда стояли. Готовить наверное не готовили, кухни наверное нет. И окна у них не открываются, почему не открываются? Поэтому и разбили окна", - говорит пожилая женщина.

Разбитые окна хостела. Фото: NUR.KZ

По словам Антонины Ивановны, в хостеле люди жили с середины лета, ориентировочно - с июля.

Пожар в хостеле в Алматы

Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго - госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

На место происшествия прибыли аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава Департамента по ЧС южной столицы Нурлан Атыгаев. Первым рейсом в Алматы вылетел также министр по ЧС Сырым Шарипханов.

Аким города Ерболат Досаев сообщил, что сейчас установлены личности 10 погибших - восемь из них граждане Казахстана, один россиянин и один - гражданин Узбекистана.

Между ем по словам главы ДЧС мегаполиса, подвал переоборудовали в хостел незаконно.

Позже стало известно, что постояльцами хостела были и иностранцы - граждане Узбекистана, Индии и Пакистана. По словам акима Алмалинского района, среди эвакуированных есть студенты-медики.

Стало известно, что руководство сгоревшего хостела не заключали меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве в части проживания студентов.

Была создана правительственная комиссия, которая займется расследованием причин и ликвидацией последствий пожара в хостеле в Алматы.

Мы ранее рассказывали, что известно о самом хостеле, в котором погибли люди. По информации в Сети, место в хостеле стоило от 2 тысяч тенге.