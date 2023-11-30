Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Окна у них не открываются – поэтому и разбили": жительница соседнего дома о сгоревшем в Алматы хостеле

Опубликовано:

Пожилая дама дает комментарий СМИ
Жительница соседнего дома Антонина Ивановна. Фото: NUR.KZ

Жительница соседнего с хостелом дома в Алматы, где сегодня произошел пожар и погибли 13 человек, высказалась о постояльцах, передает NUR.KZ.

Жительница соседнего дома Антонина Ивановна отмечает, что никакого шума от постояльцев никогда не замечали.

"Раньше шума никакого не замечали, абсолютно. Курили тут, да, человека 2-3 всегда стояли. Готовить наверное не готовили, кухни наверное нет. И окна у них не открываются, почему не открываются? Поэтому и разбили окна", - говорит пожилая женщина.

Разбитые стекла здания
Разбитые окна хостела. Фото: NUR.KZ

По словам Антонины Ивановны, в хостеле люди жили с середины лета, ориентировочно - с июля.

Пожар в хостеле в Алматы

Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго - госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

На место происшествия прибыли аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава Департамента по ЧС южной столицы Нурлан Атыгаев. Первым рейсом в Алматы вылетел также министр по ЧС Сырым Шарипханов.

Аким города Ерболат Досаев сообщил, что сейчас установлены личности 10 погибших - восемь из них граждане Казахстана, один россиянин и один - гражданин Узбекистана.

Между ем по словам главы ДЧС мегаполиса, подвал переоборудовали в хостел незаконно.

Позже стало известно, что постояльцами хостела были и иностранцы - граждане Узбекистана, Индии и Пакистана. По словам акима Алмалинского района, среди эвакуированных есть студенты-медики.

Стало известно, что руководство сгоревшего хостела не заключали меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве в части проживания студентов.

Была создана правительственная комиссия, которая займется расследованием причин и ликвидацией последствий пожара в хостеле в Алматы.

Мы ранее рассказывали, что известно о самом хостеле, в котором погибли люди. По информации в Сети, место в хостеле стоило от 2 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2048360-okna-u-nih-ne-otkryvayutsya-poetomu-i-razbili-zhitelnitsa-sosednego-doma-o-sgorevshem-v-almaty-hostele/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.