Пятые сутки остаются без электричества 17 сел в Актюбинской области

Село. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Актюбинской области 17 сел несколько суток остаются без электричества. В акимате заявили, что объем работ слишком большой - бригады физически не успевают все починить, передает сайт телеканала КТК.

В минувшие выходные в Актюбинской области разбушевалась непогода - из-за сильного ветра, метели и мороза жители шести районов и части Актобе остались без света. Непогода спровоцировала многочисленные аварии: электропровода обледенели, опоры упали.

В акимате говорят, что 74% сетей в области изношены. Именно поэтому, по мнению чиновников, и произошла непредвиденная ситуация. В общей сложности обесточено было 40 населенных пунктов. В 17 селах пока продолжают ждать подключения света.

"По Мартуку, Хромтау постараются сегодня (18 апреля - прим. ред.) завершить работы. Объем большой, работы много. Просто физически не успевают бригады. В школах, больницах, на всех соцобъектах есть генераторы", - заявил руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ Актюбинской области Нурберген Бекеев.

Источник: КТК

Непогода в Казахстане

Напомним, с середины прошлой недели в ряде регионов нашей страны сильно похолодало. В некоторых выпал снег, наблюдался сильный ветер и гололед.

В Актюбинской области в минувшие выходные спасатели несколько раз выезжали на вызовы, которые связаны с ухудшением погоды. Они эвакуировали с заметенных снегом трасс больше 20 человек и искали пастухов, которые заблудились в степи из-за сильного бурана.

Астану за несколько дней буквально замело снегом - снегопад здесь продолжался не один день. В понедельник в школах и колледжах города отменили занятия - все уроки были переведены на дистанционный формат.

На дорогах Астаны из-за метели и гололеда случился транспортный коллапс, наблюдались проблемы с общественным транспортом. Только в понедельник полиция зафиксировала более 140 ДТП, а столичный аэропорт сообщал о задержке авиарейсов.

В Алматы вчера также выпал снег, что очень удивило горожан. Они поделились в соцсетях фотографиями и видеороликами с заснеженных улиц города.

Между тем синоптики сообщали, что неустойчивый характер погоды сохранится на большей части Казахстана до середины этой недели.

К слову, сегодня в Астане ожидается гололед, а в Алматы прогнозируют заморозки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2017315-pyatye-sutki-ostayutsya-bez-elektrichestva-17-sel-v-aktyubinskoy-oblasti/