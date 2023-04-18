"Третий день света нет": снежный апрель парализовал запад и центр Казахстана (видео)

Зима. Иллюстративное фото: pixabay.com

На западе и в центре Казахстана из-за непогоды тысячи человек остались без света, трассы закрыты, а спасатели и дорожные службы работают в авральном режиме, передает сайт телеканала КТК.

В Актюбинской области, как сообщает телеканал, коммунальный коллапс. На выходных в регионе бушевал штормовой ветер, снова выпал снег, а термометры местами показывали минус 10.

Из-за непогоды сразу в шести районах и некоторых частях самого Актобе исчезло электричество: провода обледенели, в некоторых местах упали столбы.

В райцентре Мартук уже несколько дней нет электричества. В некоторых домах от него зависят и тепло, и водоснабжение. Поэтому семьи не просто остались в темноте, но и без отопления.

Школьникам сократили учебный день: уроки шли по 30 минут. Люди пытались вызвать электриков, но все специалисты задействованы на основных аварийных работах.

"Третий день уже света нет. Ветер был, дождь был, град был. Все было. Провода все были мерзлые, на деревьях сосульки висели. Вот до сих пор света нет", - рассказывает житель Мартука Ренат Пашбеков.

В Мартукском районе без электричества оставалось почти 7 тысяч абонентов – это жители 30 населенных пунктов. Сейчас в 10 из них свет уже вернули. Остальным обещают возобновить в самое ближайшее время. Как объяснили в акимате района, подачу электричества задерживает российская сторона, откуда и тянут линию.

"С нашей стороны по этой линии ремонт устранен. Мы ждем, как устранит Российская Федерация. Когда устранит, мы уже подключим резервное питание", - сообщил замакима Мартукского района Аслан Айтмагамбетов

Электричества ждут еще в ряде районов области. Всего на аварийных участках работает 50 бригад – это свыше 200 специалистов.

"На сегодня без света остаются 40 населенных пунктов. Из них в Айтекебийском – восемь, в Мартукском – 20. В Мугалжарском, Кобдинском, Шалкарском – по одному. В Иргизском – три и в Хромтауском районе шесть населенных пунктов остаются без света", - проинформировал руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ Актюбинской области Нурберген Бекеев.

Сложная ситуация была и на трассах. Из-за гололеда и метели увеличилось количество ДТП: большегрузы и легковые слетали в кювет, спасатели эвакуировали водителей и пассажиров.

Непростая ситуация и в Карагандинской области. Здесь дождь сменялся обильным снегопадом, скорость ветра достигала 15 метров в секунду, а ночью температура воздуха опускалась до минус 9 градусов. Из-за похолодания дороги буквально сковало льдом.

Все внимание экстренных служб в последние дни приковано к трассам. В ночь на понедельник с автодорог региона были эвакуированы 63 человека. Большая часть – пассажиры автобусов. Удивительно, что, несмотря на многочисленные SMS-оповещения, они все же отправились в путь. Всех доставили в областной центр.

Казалось, спасатели и дорожники уже закрыли зимний сезон, однако непогода заставила выгнать технику для очистки и посыпки дорог. Из-за гололеда до обеда были закрыты трассы по пяти направлениям. Сотни водителей попали в огромную пробку на отрезке Темиртау – Астана. Однако во всем они винят не гололед, а нерасторопных коммунальщиков.

"У нас время – деньги. Условия какие здесь стоять? Ни магазина, ни кафе, ни туалета. Не следят за дорогой, не чистят вовремя. Вот эти перекрытия понаставили. Пока их не было, не было такого на дорогах. А уборку снега не делают", - поделился водитель Геннадий Шиц.

Самым опасным полицейские обозначили участок близ районного центра Осакаровка. Поэтому те места усиленно патрулируют, чтобы, как только ехать будет возможно, обеспечить безопасное движение.

"Увеличили плотность нарядов, чтобы больше было патрулирования, чтобы не было брошено транспортных средств. Чтобы в случае ДТП своевременно убирали транспортные средства с дороги", - сообщил замначальника управления местной полицейской службы ДП Карагандинской области Талгат Оспанов.

За сутки в Караганде произошло порядка 30 ДТП, одно со смертельным исходом. Специалисты требуют от жителей в ближайшие дни, пока действует штормовое предупреждение, отказаться от поездок. Особенно тех, кто уже сменил зимнюю резину на летнюю, а таких водителей большинство.

Источник: КТК

Непогода в Казахстане

С середины прошлой недели сильно похолодало в ряде регионов нашей страны, в некоторых выпал снег, наблюдался сильный ветер и гололед.

В Актюбинской области в минувшие выходные спасатели несколько раз выезжали на вызовы, которые связаны с ухудшением погоды. Они эвакуировали с заметенных снегом трасс больше 20 человек и искали пастухов, которые заблудились в степи из-за сильного бурана.

Астану за несколько дней буквально замело снегом - снегопад здесь продолжался не один день. В понедельник в школах и колледжах города отменили занятия - все уроки были переведены на дистанционный формат.

На дорогах Астаны наблюдается транспортный коллапс - из-за метели, гололеда и снега по городу образовались пробки, наблюдаются проблемы с общественным транспортом. Более 140 ДТП зафиксировали в Астане за сутки - все участники уже заменили зимнюю резину на летнюю. В столичном аэропорту сообщалось о задержке авиарейсов.

По словам специалистов, в начале недели на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды. Это связано с прохождением атмосферных фронтальных разделов.

Добавим также, что сегодня штормовое предупреждение вновь объявлено в Алматы, Астане и еще нескольких областях Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017154-tretiy-den-sveta-net-snezhnyy-aprel-paralizoval-zapad-i-tsentr-kazahstana-video/