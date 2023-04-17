Дождь, снег и морозы прогнозируют в Казахстане в начале недели

Заснеженная улица. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики представили прогноз погоды на территории Казахстана в ближайшие три дня – с 18 по 20 апреля, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По словам специалистов, в начале недели на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды. Это связано с прохождением атмосферных фронтальных разделов.

Сообщается, что в ближайшие дни ожидаются осадки в виде дождя и снега, 18 апреля на востоке – сильный снег, 18-19 апреля на юго-востоке – сильные осадки в виде дождя и снега.

18-20 апреля под влиянием вторжения северо-западного антициклона из районов Скандинавии на севере, в центре, на востоке страны ожидается похолодание ночью до 7-15 градусов мороза, на западе, юго-западе, юге, юго-востоке в ночные часы сохранятся заморозки, а днем постепенно начнет теплеть.

По республике ожидается усиление ветра, туман, в южных регионах – с пыльной бурей и грозой, на севере, северо-западе, в центре, на востоке – гололед, низовая метель, предупреждают синоптики.

Ухудшение погоды в Казахстане

Напомним, с середины прошлой недели практически во всей стране сильно похолодало, в регионах выпал снег, наблюдался сильный ветер и гололед.

В Актюбинской области в минувшие выходные спасатели эвакуировали с заметенных снегом трасс больше 20 человек. В этом же регионе несколько пастухов заблудились в степи из-за сильного бурана.

Столицу страны за несколько дней буквально замело снегом - снегопад здесь продолжался несколько дней. Сегодня в школах и колледжах города отменили офлайн-занятия - все уроки переведены на дистанционный формат.

На дорогах Астаны наблюдается транспортный коллапс - из-за метели, гололеда и снега по городу образовались пробки, наблюдаются проблемы с общественным транспортом.

В столичном аэропорту задерживаются авиарейсы, а пассажиров просят прибывать в аэропорт заблаговременно.

В ДЧС города рассказали, что за последние сутки на линию 112 поступило больше 3,5 тыс. обращений от граждан из-за непогоды. Спасатели просят астанчан не выезжать за пределы города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017020-dozhd-sneg-i-morozy-prognoziruyut-v-kazahstane-v-nachale-nedeli/