На дистанционку в Астане перевели всех школьников и студентов колледжей

Дети. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане в понедельник, 17 апреля, занятия для школьников и студентов колледжей, обучающихся во вторую смену, перевели на онлайн-формат, сообщает Instagram-страница столичного управления образования.

"В связи с ухудшением погодных условий 17 апреля 2023 года учащиеся 0-11 классов второй смены и студенты 1-2 курсов колледжей переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении управления.

Отметим, что ученики и студенты первой смены сегодня также обучались в онлайн-формате.

Сегодня в столице объявлено штормовое предупреждение из-за метели и сильного ветра со скоростью 15-20 м/с. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха будет колебаться в диапазоне 0 - плюс 2 градуса, а ночью похолодает до минус 13-15 градусов.

Непогода в Астане

Напомним, в субботу, 15 апреля, казахстанскую столицу замело снегом. Астанчане даже начали шутить, что в середине апреля "к ним вернулась зима". В Сети появились фото с последствиями снегопада.

В столичном ДЧС сообщали, что из-за сильного шквала произошли обрушения металлических конструкций, облицовочных плит, падения профлистов, замыкания электропроводов.

В воскресенье власти города показывали, как ликвидируют последствия снегопада.

Сегодня погода нисколько не улучшилась: из-за обильного снегопада, гололеда и плохой видимости на дорогах возник коллапс. Горожан предупреждают о задержках общественного транспорта, а водителей просят быть максимально внимательными на дорогах.

Кроме того, из-за погоды в столице задерживаются авиарейсы, а пассажиров просят прибывать в аэропорт заблаговременно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017002-na-distantsionku-v-astane-pereveli-vseh-shkolnikov-i-studentov/