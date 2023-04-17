Астанчан предупредили о задержке автобусов из-за бурана и гололеда

Автобус. Иллюстративное фото: facebook.com/CityTransportationSystems

В Астане в связи с ухудшением погоды снизилась скорость движения общественного транспорта, передает City Transportation Systems в своем официальном Instagram-аккаунте.

"В связи с ухудшением погодных условий (снегопад, гололед, буран) скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена, имеются задержки автобусных маршрутов, в некоторых местах затруднен проезд для общественного транспорта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.

В компании призвали автовладельцев и пешеходов быть бдительными на дорогах и заблаговременно планировать свой маршрут.

"Обращаемся ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения", – добавили в CTS.

Между тем сегодня в Астане объявлено штормовое предупреждение – ожидается метель и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до 0 - плюс 2 градусов, а ночью в столице похолодает до минус 13-15 градусов.

Кроме того, в столице из-за непогоды для школьников и студентов колледжей занятия пройдут в онлайн-формате.

Согласно информации на сайте одного из региональных ДЧС, чтобы не стать жертвой неблагоприятных обстоятельств окружающей среды, необходимо следить за изменениями погоды. Гарантированная защита от гибели при снежном буране – соблюдение нескольких простейших правил:

если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначив стоянку, вывесив яркую ткань, либо аварийный знак;

полностью закройте жалюзи машины, укройте двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению ветра;

экономьте топливо, не гоняйте печь беспрерывно. При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона;

в заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз;

если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль. Но только обязательно перед выходом обвяжитесь веревкой. Известно много случаев, когда человек, отойдя в пургу на полметра от собственного автомобиля или дома, мгновенно терял ориентировку в мелькании снега, начинал метаться и погибал;

если ваш автомобиль заглох в пути, не паникуйте, оцените обстановку, ориентиры, местонахождение. Если вы решили подождать помощи, то старайтесь не спать. Приняв решение идти, придерживайтесь трассы, асфальта – они меньше подвержены заносу и по их кромке можно ориентироваться;

при поступлении сообщения от службы спасения о штормовом предупреждении лучше не выезжать за пределы населенных пунктов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016985-astanchan-predupredili-o-zaderzhke-avtobusov-iz-za-burana-i-gololeda/