Снег выпал в Алматы в середине весны (фото, видео)

Снег в Алматы. Фото: instagram.com/alexandr_vlassyuk

Сегодня, 18 апреля, в Алматы выпал снег. Горожане в социальных сетях поделились кадрами необычного явления для этого времени года и призвали алматинцев одеваться потеплее.

Утро в южной столице встретило жителей мегаполиса снегом. Отмечается, что сильнее всего он шел в верхней части города, ближе к горам.

Некоторые горожане начали шутить про то, что снег в Алматы якобы вызван завистью астанчан – за прошедшие выходные город укрылся сугробами.

Напомним, что, по данным РГП "Казгидромет", сегодня в Алматы ожидаются осадки в виде дождя и снега, туман и гололедица. Днем термометры покажут 6-8 градусов тепла, ночью в южной столице прогнозируют заморозки до минус 1-3 градусов. Скорость ветра составит 1-3 метра в секунду.

"Куда смотрит наше правительство! Вы вообще с ума посходили? Чем занимается акимат? Как можно было допустить снег в апреле посреди Алматы?", – шутят горожане.

Добавим, что, по данным сервиса Gismeteo, завтра в Алматы осадков уже не ожидается. Температура воздуха будет доходить до +11 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017205-sneg-vypal-v-almaty-v-seredine-vesny-foto-video/