Авиакомпании обратились к астанчанам из-за непогоды

Самолет. Иллюстративное фото: Andrew Holt / Getty Images

Казахстанские авиакомпании обратились к своим клиентам в связи с непогодой в Астане - граждан предупредили о задержке рейсов. В столице наблюдается снегопад.

Компания FlyArystan в своем официальном Telegram-канале сообщила о задержке всех утренних рейсов.

"Уважаемые пассажиры, FlyArystan информирует, что все утренние рейсы из города Астана задерживаются из-за отсутствия возможности провести противообледенительные процедуры (сильный снегопад)", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Подчеркивается, что информация о времени вылета отправляется пассажирам на номера, указанные при бронировании.

В компании сообщили, что пассажирам будет оказана поддержка:

при задержке более двух часов - прохладительные напитки, а также пассажиры могут запросить два телефонных звонка продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте;

при задержке более четырех часов - горячее питание.

В своем официальном профиле в Instagram авиакомпания QazaqAir рекомендовала прибывать в аэропорт заблаговременно.

"В связи с ухудшением погодных условий в Астане рекомендуем пассажирам прибывать в аэропорт заблаговременно. Не позднее, чем за три часа до отправления международных рейсов, и за два часа до отправления внутренних рейсов", - говорится в сообщении.

Непогода в Астане

На днях в Астане прошел снегопад - жители города делились фотографиями заснеженных улиц в середине апреля. Непогода все еще наблюдается в городе.

В минувшую субботу из-за сильного шквала произошли обрушения металлических конструкций, облицовочных плит, падения профлистов, замыкания электропроводов.

Синоптики предупреждали, что 17 апреля в Астане сохранится плохая погода - прогнозировался сильный снег и ветер.

В связи с неблагоприятными погодными условиями власти города приняли решение перевести на дистанционное обучение школьников и студентов колледжей.

Помимо этого, в Астане в связи с ухудшением погоды снизилась скорость движения общественного транспорта. Жителей столицы предупредили о задержке автобусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016988-aviakompanii-obratilis-k-astanchanam-iz-za-nepogody/