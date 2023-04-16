Непогода в Казахстане: больше 20 человек спасли на дорогах Актюбинской области

Эвакуация. Фото: МЧС РК

За сутки на дорогах Актюбинской области спасено 23 человека. В регионе действует штормовое предупреждение - были введены ограничения на трассах, сообщается на официальном сайте МЧС РК.

По информации ведомства, в связи с неблагоприятными погодными условиями и ограничением дорожного движения для грузового и пассажирского автотранспорта спасателями ДЧС Актюбинской области эвакуированы 23 человека.

Накануне на пульт 112 поступило сообщение о том, что на 820 км автодороги "Самара-Шымкент" Хромтауского района автомобиль с пассажирами попал в кювет и необходима эвакуация.

На место событий выехали спасатели на спецтехнике Трэкол.

В результате аварийно-спасательных работ было спасено 20 человек, из них 3 детей, которые были доставлены в Хромтау и Акжарский район.

Минувшим вечером, примерно в 23:50 часов, поступило похожее сообщение о необходимости эвакуации людей из поврежденного легкового автомобиля.

ДТП случилось на территории села Сагашили Енбекского сельского округа Мугалжарского района.

В результате аварийно-спасательных работ спасателями Мугалжарского района спасено 3 человека и доставлены в село Кандыагаш.

Отметим, что накануне "КазАвтоЖол" предупреждал казахстанцев о закрытии ряда дорог - в 8 областях (Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Улытауской) в связи с ухудшением погодных условий (дождь, снег, метель) действовали временные ограничения движения на 20 участках автодорог республиканского значения общей протяженностью 2841 км. Как подчеркнули в компании, ограничения коснулись 11.4% от общей сети республиканских трасс.

Автомобилистов предупреждали о том, что в западных регионах страны наблюдается резкое ухудшение погодных условий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2016941-nepogoda-v-kazahstane-bolshe-20-chelovek-spasli-na-dorogah-aktyubinskoy-oblasti/