Уже поменяли шины на летние: более 140 ДТП произошло в Астане за сутки

Авария. Иллюстративное фото: christopherarndt/Getty Images

В Астане за сутки произошло 144 дорожно-транспортных происшествия – все участники ДТП были на летней резине, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

В полиции отметили, что 2 человека пострадали в результате ДТП. Подчеркивается, что автомобилисты не учитывают погодные условия и гололед.

Кроме того, выяснилось, что все участники ДТП ездили на летней резине.

Стражи порядка обратились к автомобилистам столицы – их призвали воздержаться от поездок за пределы города и следить за вводимыми ограничениями дорожного движения.

"В целях собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования и боковой интервал", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве обратились к пешеходам. Им напомнили, что необходимо при переходе проезжей части убедиться в отсутствии приближающегося автотранспорта, помимо этого, важно отвлечься от гаджетов и снять наушники.

Еще одно обращение, связанное с работами по уборке снега, полицейские Астаны адресовали столичным автомобилистам.

"В связи с ухудшением погодных условий коммунальными службами задействована снегоуборочная техника. Призываем водителей быть аккуратнее и не парковать машины вдоль проезжей части, не препятствовать движению общественного транспорта и не мешать работе снегоуборочной техники. Жителей и гостей столицы просим отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям", – призвали полицейские водителей.

Непогода в Астане

В минувшую субботу Астану замело снегом. Горожане стали делиться фото с последствиями снегопада и шутить про зиму в середине апреля.

В тот же день в ДЧС столицы сообщили, что из-за сильного шквала произошли обрушения металлических конструкций, облицовочных плит, падения профлистов, замыкания электропроводов.

В Астане также объявлено штормовое предупреждение – ожидается метель и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

В понедельник жителей города предупредили о задержках автобусов, а водителей попросили быть максимально внимательными на дорогах.

Из-за непогоды в столице задерживаются авиарейсы – авиакомпании обратились к пассажирам. В КГА рассказали, какие рейсы задерживаются.

Также занятия для школьников и студентов колледжей, обучающихся перевели на дистанционку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2017043-uzhe-pomenyali-shiny-na-letnie-bolee-140-dtp-proizoshlo-v-astane-za-sutki/