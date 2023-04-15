Метель, гололед и ветер до 28 м/с ожидаются в регионах Казахстана

Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

16 апреля непогода сохранится в Астане и ряде регионов Казахстана. Синоптики прогнозируют метель, гололед, туман, сильный ветер. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане в воскресенье специалисты обещают низовую метель, ветер, порывы 15-20 м/с.

16 апреля в южной половине Костанайской области ожидаются осадки, временами сильные (преимущественно, снег), низовая метель, гололед, туман. Ветер 15-20, порывы 23 м/с, днем 15-20, на юге региона порывы 23-28 м/с.

В воскресенье на севере Карагандинской области синоптики прогнозируют низовую метель, гололед. Днем на востоке региона - гроза. Ветер ночью на севере и западе области, порывы 15-20 м/с, днем на большей части региона - порывы 15-20 м/с.

16 апреля на большей части Улытауской области ожидается ветер 15-20 м/с.

В воскресенье на севере, юге и в центре Кызылординской области возможны гроза, шквал, ветер 15-20, в центре региона - 23-28 м/с.

16 апреля в южной половине Акмолинской области ожидается низовая метель, гололед. На севере и востоке региона - туман. Ветер в южной половине области, порывы 15-20 м/с.

Днем на западе Северо-Казахстанской области возможен ветер, порывы 15-20 м/с.

16 апреля ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью - заморозки 1-6 градусов. Ветер ночью на юге, востоке региона, днем - на востоке области, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье ночью на большей части, днем - на востоке и юге Актюбинской области синоптики прогнозируют низовую метель. На востоке региона ожидается гололед. Ветер на большей части области 15-20 м/с, временами порывы 23 м/с.

16 апреля на юге и востоке Атырауской области может быть ветер 15-20, ночью порывы 23 м/с.

На западе и юге Павлодарской области ожидаются туман, гололед.

16 апреля днем в горных районах Жетысуской области возможны гроза и град. Ветер на севере, востоке региона, порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

В воскресенье днем в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь, на севере, западе и в горных районах региона - гроза, на севере области - пыльная буря.

Кроме того, в связи с прогнозом сильных осадков в виде дождя и мокрого снега в период с 15 по 17 апреля в Жетысуской, Алматинской и Туркестанской областях ожидаются повышения уровней воды в реках.

Что делать при сильном ветре

Чтобы не получить травмы и увечья, спасатели рекомендуют:

ограничить выход из зданий (по возможности находиться в помещениях);

воздержаться от купания, выхода на воду на плавсредствах;

взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

если сильный ветер застал на улице, то надо укрыться в ближайшем подъезде или магазине;

не прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

не прятаться на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях;

не стоять под линиями электропередачи и не подходить к оборвавшимся электропроводам;

парковать личный автотранспорт на безопасном расстоянии от деревьев;

если сильный ветер застал в дороге на открытой местности, то лучше всего укрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле;

в случае опасности и при необходимости проведения спасательных мероприятий звонить в 101 и 112.

Напомним, ранее синоптики предупредили жителей ряда регионов Казахстана об ухудшении погодных условий 15 апреля.

В субботу снегом замело Астану. В МЧС рассказали, что на линию "112" 14 апреля с 14.00 поступило более 3000 звонков различного характера. Подразделения ДЧС выезжали свыше 10 раз на места, где из-за сильного шквала произошли обрушения металлических конструкций, облицовочных плит, падения профлистов, замыкания электропроводов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016903-metel-gololed-i-veter-do-28-ms-ozhidayutsya-v-regionah-kazahstana/