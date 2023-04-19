Гололед, туман и заморозки прогнозируют в крупнейших городах Казахстана
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В среду, 19 февраля, в Алматы и Шымкенте ожидается теплая погода без осадков, а в Астане вновь объявлено штормовое предупреждение, сообщается на сайте РГП "Казгидромет".
Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня осадков не будет, температура воздуха днем составит плюс 10-12 градусов, ночью - плюс 2-4 градуса. скорость ветра составит от 0 до 5 метров в секунду.
Синоптики предупреждают также, что в ночь на 19 апреля в мегаполисе ожидаются заморозки на поверхности почвы до 1 градуса.
В Астане, как обещают синоптики, осадков сегодня тоже не будет. Днем термометры покажут от 0 до плюс 2 градусов, ночью похолодает до минус 12-14 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с.
Сегодня в столице вновь объявлено штормовое предупреждение из-за тумана и гололеда.
В Шымкенте ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 17-19 градусов, ночью температура опустится до плюс 3-5 градусов. Скорость ветра составит 5-10 м/с.
Как отмечается на портале "Электронного правительства", из-за гололеда увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий и получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы.
Что делать при гололеде:
- одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;
- обходите места, покрытые льдом.
- Если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;
- двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;
- при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.
На сайте ДЧС Жамбылской области указано, что туман – это скопление продуктов конденсации (капель или кристаллов, или тех и других вместе), взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли.
Туман сильно уменьшает зону видимости, способствует обману зрения, затрудняет ориентирование. Он искажает восприятие скорости транспортных средств, расстояния до предметов и цветов, кроме красного. Именно поэтому сигнал светофора красный, чтобы его хорошо было видно в любую погоду, и поэтому автомобили красного цвета считаются менее опасными.
При тумане водителям рекомендуется:
- уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;
- быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;
- следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;
- включить стеклоочистители;
- периодически сверять свою скорость по спидометру;
- использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017312-gololed-tuman-i-zamorozki-prognoziruyut-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/