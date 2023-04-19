Гололед, туман и заморозки прогнозируют в крупнейших городах Казахстана

Туман. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В среду, 19 февраля, в Алматы и Шымкенте ожидается теплая погода без осадков, а в Астане вновь объявлено штормовое предупреждение, сообщается на сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня осадков не будет, температура воздуха днем составит плюс 10-12 градусов, ночью - плюс 2-4 градуса. скорость ветра составит от 0 до 5 метров в секунду.

Синоптики предупреждают также, что в ночь на 19 апреля в мегаполисе ожидаются заморозки на поверхности почвы до 1 градуса.

В Астане, как обещают синоптики, осадков сегодня тоже не будет. Днем термометры покажут от 0 до плюс 2 градусов, ночью похолодает до минус 12-14 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с.

Сегодня в столице вновь объявлено штормовое предупреждение из-за тумана и гололеда.

В Шымкенте ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 17-19 градусов, ночью температура опустится до плюс 3-5 градусов. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

Как отмечается на портале "Электронного правительства", из-за гололеда увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий и получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы.

Что делать при гололеде:

одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;

обходите места, покрытые льдом.

Если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;

при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

На сайте ДЧС Жамбылской области указано, что туман – это скопление продуктов конденсации (капель или кристаллов, или тех и других вместе), взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли.

Туман сильно уменьшает зону видимости, способствует обману зрения, затрудняет ориентирование. Он искажает восприятие скорости транспортных средств, расстояния до предметов и цветов, кроме красного. Именно поэтому сигнал светофора красный, чтобы его хорошо было видно в любую погоду, и поэтому автомобили красного цвета считаются менее опасными.

При тумане водителям рекомендуется:

уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;

быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;

следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;

включить стеклоочистители;

периодически сверять свою скорость по спидометру;

использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017312-gololed-tuman-i-zamorozki-prognoziruyut-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/