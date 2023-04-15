"У нас тут снова зима": Астану замело снегом

Астана. Фото: NUR.KZ

Жители Астаны говорят, что к ним снова пришла зима в середине апреля - город замело снегом. По прогнозам синоптиков, осадки будут идти до понедельника, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас тут снова зима", - отмечают жители столицы.

Астана. Фото: NUR.KZ

По информации официального сайта "Казгидромета", сегодня, 15 апреля, в Астане ожидалось выпадение снега. Температура днем в районе -5...-7 градусов. Скорость ветра: 15-20, ночью порывы 23 метра в секунду.

Астана. Фото: NUR.KZ

В воскресенье, 16 апреля, в столице также обещают осадки в виде снега. Днем температура воздуха составит -4...-6 градусов. Скорость ветра: 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.

Астана. Фото: NUR.KZ

В понедельник же, по прогнозам синоптиков, осадков уже быть не должно. В столице ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем в районе -2...-4 градусов. Скорость ветра: 9-14, ночью порывы 15-20 метров в секунду.

Напомним, ранее стало известно, что в Астане в субботу возможен снег, а также сильный ветер.

В связи с ухудшением погодных условий (дождь, снег, гололед) было ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге Астана - Петропавловск (с 18 по 231-й километры, участок Астана - Щучинск). Дорожники взялись за очистку трассы от выпавшего снега и обработку проезжей части противогололедными материалами.

Также штормовое предупреждение на 15 апреля было объявлено в ряде регионов Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016880-u-nas-tut-snova-zima-astanu-zamelo-snegom/