Дожди пообещали в Алматы и Шымкенте сегодня
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 10 ноября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы пообещали небольшой дождь. Температура днем поднимется до +21 градуса, а ночью опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до +2 градусов, ночью температура снизится до -2 градусов. Скорость ветра – 3,8 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается умеренный дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до +16 градусов, ночью опустятся до +9 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,2 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2454219-dozhdi-poobeshchali-v-almaty-i-shymkente-segodnya/
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