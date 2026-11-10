Дожди пообещали в Алматы и Шымкенте сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 10 ноября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы пообещали небольшой дождь. Температура днем поднимется до +21 градуса, а ночью опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до +2 градусов, ночью температура снизится до -2 градусов. Скорость ветра – 3,8 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается умеренный дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до +16 градусов, ночью опустятся до +9 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,2 м/с.

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