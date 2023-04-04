Каким регионам Казахстана до сих пор грозит подтопление, рассказали в МЧС

Паводки. Иллюстративное фото: t.me/qr_tjm

Снегом покрыто 16% территории Казахстана. Активное снеготаяние и риск подтопления наблюдается в шести регионах страны, передает официальный сайт Министерства по ЧС РК.

По информации ведомства, снег остается в небольших горных территориях Жетысуской, Улытауской и Алматинской областях.

"Идет активное снеготаяние в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Абайской областях", – говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве отметили, что для оценки возможной паводковой ситуации в регионах используется карта снегопокрытия Казахстана, составления РГП "Казгидромет" по данным оперативного космического мониторинга снежного покрова.

Как пояснили в МЧС, при составлении карты "Казгидрометом" оцениваются площади снегопокрытия в процентах от общей территории региона, что позволяет оценить, где идет активное снеготаяние и остается риск подтопления населенных пунктов талыми водами.

"Кроме того, показанные на карте площади бассейнов рек и водосборов крупных водохранилищ позволяют оценить, где и когда начнутся процессы увеличения расходов воды в реках, а где опасность больших притоков талых вод по ним снижена", – добавили в ведомстве.

Карта снегопокрытия. Фото: gov.kz

Ранее подтопления и паводки прогнозировались в Абайской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.

Паводки в Казахстане

В Туркестанской области паводки начались еще в феврале. Тогда в регионе подтопило села нескольких районов, а также города Кентау, Туркестан и Арысь. Последствия подтопления последнего МЧС показало с высоты. Через пару дней талыми водами подтопило несколько сел и в Жамбылской области.

Также талые воды подтопили село в Алматинской области, талые воды также залили улицы и дворы в Жетысуской области. Несколько семей оказались заблокированными в своих домах из-за паводка.

Сложная паводковая ситуация наблюдается и в нескольких районах Актюбинской области. Ранее сообщалось, что здесь постоянно дежурят спасатели, жителей некоторых районов пришлось эвакуировать.

В Западно-Казахстанской области с приходом весны тоже осложнилась ситуация. Для эвакуации жителей села Коржын Каратобинского района привлекли вертолет. В Уральске был объявлен режим ЧС. В Каратобинском районе талая вода, идущая со степи, наполнила дамбу вблизи села Акбулак, а затем перелилась и подтопила дома.

В марте в Костанайской области из-за перелива талых вод закрыли трассу "Торгай-Шили-Аралколь". Также позднее была приостановлена работа автомобильного пункта пропуска "Желкуар".

Сегодня стало известно, что из-за интенсивного снеготаяния и прибытия талых вод из берегов вышла река Тюнтюгур и подтопила село Железнодорожное в Костанайской области.

Что делать при угрозе затопления и эвакуации

На сайте ДЧС Акмолинской области сообщается, что, получив предупреждение об угрозе затопления, казахстанцам следует сообщить об этом близким, соседям, оказать помощь престарелым и больным.

В информации будет указано время и границы затопления, также будут даны рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости – забить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой: документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства, комплект одежды и обуви по сезону, запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2015446-kakim-regionam-kazahstana-do-sih-por-grozit-podtoplenie-rasskazali-v-mchs/