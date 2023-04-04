Река вышла из берегов и подтопила село в Костанайской области

Паводок. Фото: instagram.com/qostanai_tjd

Из-за интенсивного снеготаяния и прибытия талых вод из берегов вышла река Тюнтюгур и подтопила село Железнодорожное в Костанайской области. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС региона в Instagram.

Силы и средства местных исполнительных органов и ДЧС Костанайской области были стянуты для ликвидации последствий подтопления находящихся в низине шести 2-квартирных домов в селе Железнодорожное.

Из-за интенсивного снеготаяния и прибытия талых вод из берегов вышла река Тюнтюгур.

При этом более 30 жителей данных домов заблаговременно эвакуированы и находятся у родственников, проведены оповещение и предварительный отгон скота.

Проводится откачка талых вод для разгрузки водопропускных труб, которые не справляются с поступающими притоками.

"В настоящее время ситуация стабилизирована, подъема воды в реке не наблюдается, организованы круглосуточное дежурство и мониторинг", - отметили спасатели.

Паводки в Костанайской области

Синоптики предупреждали, что с 23 марта из-за потепления в Костанайской области ожидаются интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений, возможны подъемы уровней воды на реках и разливы, а также подтопление дорог местного значения талыми водами.

24 марта на автодороге Аркалык-Актас, в двух километрах от села Актас, произошел перелив реки Тасты через дорогу. В этом месте расположено 10 водопропускных труб диаметром 90 см, которые не справлялись с потоком воды. 26 марта из-за размыва дорожного полотна было принято решение закрыть трассу Торгай-Шили-Аралколь.

В связи со сложившейся паводковой ситуацией с 29 марта был временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу в автомобильном пункте пропуска "Желкуар", расположенном на территории Житикаринского района Костанайской области напротив пункта пропуска "Мариинский" Челябинской области Российской Федерации.

Позже стало известно, что в связи с приходом талых вод в селе Шили Джангельдинского района размыло плотину. Власти отметили, что масштабы разрушений не угрожали населенному пункту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2015359-reka-vyshla-iz-beregov-i-podtopila-selo-v-kostanayskoy-oblasti/