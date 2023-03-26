Дорогу размыло в Костанайской области (видео)
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В Костанайской области из-за перелива талых вод закрыли трассу "Торгай-Шили-Аралколь". По информации местного ДЧС, на участке выставлен пост, а также дежурят полицейские и спасатели.
Как пишет региональное издание "Наш Костанай", 24 марта на автодороге "Аркалык-Актас", в двух километрах от села Актас, произошел перелив реки Тасты через дорогу. В этом месте расположено 10 водопропускных труб диаметром 90 см, которые не справляются с потоком воды.
Сегодня, 26 марта, из-за размыва дорожного полотна было принято решение закрыть трассу "Торгай-Шили-Аралколь".
"Дорога там грунтовая, перелив происходит ежегодно. Длина перелива – 80 метров, высота местами доходит до 20-30 см. Угрозы самому поселку нет, перелив произошел в 10-15 км от него. К тому же Актас находится на возвышенности", – прокомментировали в ДЧС.
Сообщается, что на участке выставлен пост, а также дежурят полицейские и спасатели.
Издание отмечает, что сообщения с селом Актас в настоящее время нет. Движение через дорогу заблокировано.
Напомним, в минувший четверг жителей четырех регионов Казахстана предупредили о возможных подтоплениях – с 23 по 25 марта из-за потепления в Костанайской и Улытауской областях синоптики прогнозировали продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, при этом возможны подъемы уровней воды на реках и разливы, а также подтопление дорог местного значения талыми водами.
Как вести себя при паводках
Как сообщается на сайте ДЧС Алматинской области, в случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления, нужно как можно быстрее покинуть помещение, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.
Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.
Населению, проживающему и работающему вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112.
При угрозе по поступившему сигналу следует немедленно эвакуироваться по заранее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и ценные вещи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2014078-dorogu-razmylo-v-kostanayskoy-oblasti-video/