КНБ сообщил о закрытии пункта пропуска на границе с Россией

Паводок. Фото: КНБ РК

В Костанайской области приостановлена работа автомобильного пункта пропуска "Желкуар". Причиной этому стал паводок. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале КНБ РК.

"В связи со сложившейся паводковой ситуацией с 29 марта временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу Республики Казахстан в автомобильном пункте пропуска "Желкуар", расположенном на территории Житикаринского района Костанайской области напротив пункта пропуска "Мариинский" Челябинской области Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.

В КНБ добавили, что информация о возобновлении работы будет размещена дополнительно. Водителям транспортных средств порекомендовали скорректировать свои маршруты с учетом складывающейся ситуации.

Паводки в Костанайской области

Несколько дней назад синоптики предупредили, что из-за потепления в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений, при этом возможны подъемы уровней воды на реках и разливы, а также подтопление дорог местного значения талыми водами.

Позже стало известно, что в Костанайской области из-за перелива талых вод в двух километрах от села Актас закрыли трассу "Торгай-Шили-Аралколь". Как пояснили в ДЧС региона, дорога в этом районе грунтовая, перелив происходит ежегодно. Его длина - 80 метров, высота местами доходит до 20-30 см.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2014587-knb-soobschil-o-zakrytii-punkta-propuska-na-granitse-s-rossiey/