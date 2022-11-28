Токаев дал поручения кабмину и акимату из-за аварии в Экибастузе

ТЭЦ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручения правительству в связи с аварией на теплоэлектроцентрали в Экибастузе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай в Telegram-канале пресс-службы глава государства.

Как сообщил Желдибай, Токаев поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.

"В связи с низким качеством управления данными активами происходят аварии и остановки подачи электроэнергии потребителям.

Инцидент с прекращением тепла в Экибастузе воспринят президентом с особой тревогой за благополучие жителей города. Им будет оказана помощь. По мнению главы государства, создание трудностей в жизнедеятельности граждан и ущемление их прав недопустимо.

Правительству и акимату Павлодарской области поручено в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе", - написал Желдибай.

Напомним, в ночь на воскресенье жители Экибастуза остались без отопления из-за аварии на местной ТЭЦ. На место аварии выехал глава региона, был создан оперативный штаб для устранения проблем с подачей тепла.

В Министерстве энергетики сообщили, что на тепловых сетях произошло снижение давления сетевой воды, в результате чего были остановлены водогрейные котлы.

В Сети появилась рассылка, что не исключена эвакуация малышей из роддома Экибастуза в Павлодар. Эту информацию прокомментировали в облздраве. Позже сообщалось, что постояльцев центра поддержки детей в трудной жизненной ситуации перевозят в Павлодар.

Вечером стало известно, что ситуация на ТЭЦ стабилизировалась, однако десятки жилых многоэтажек оставались без тепла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999134-tokaev-dal-porucheniya-kabinu-i-akimatu-iz-za-avarii-v-ekibastuze/