О состоянии заключенного Карима Масимова рассказал глава МВД

В кулуарах мажилиса глава МВД Ержан Саденов рассказал о состоянии здоровья отбывающего срок экс-главы КНБ Карима Масимова, передает корреспондент NUR.KZ.

"Состояние у него нормальное, на медицинском учете не состоит. Все доводы представителей его проверяются. На сегодняшний день я вам официально говорю - нормальное у него состояние. Он находится в местах лишения свободы, как определил суд", - прокомментировал Саденов.

Напомним, в конце июня прошлого года депутат мажилиса Абзал Куспан сообщил, что комиссия по амнистии отказала бывшему главе КНБ Кариму Масимову в помиловании. Соответствующее ходатайство экс-глава КНБ направил на имя президента Касым-Жомарта Токаева в марте.

Токаев согласился с решением комиссии отказать Кариму Масимову в помиловании.

Ранее другой депутат мажилиса Ермурат Бапи сообщил, в каком случае Масимова ждет помилование. По его словам, это может произойти, если бывший председатель КНБ назовет организаторов январских событий, а также раскроет месторасположение активов Казахстана.

Дело Карима Масимова

После январских событий в 2022 году Карим Масимов был освобожден от должности главы КНБ, которую занимал с 2016 года. Вскоре после этого его задержали по подозрению в государственной измене.

Наряду с этим были также задержаны его экс-заместители - Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.

В августе 2022 года Комитет Национальной безопасности сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего руководства КНБ.

В ноябре дело Карима Масимова и его экс-заместителей передали в суд. Позже стало известно, что Масимов не может претендовать на суд присяжных. 18 ноября 2022 года в Астане начался судебный процесс по делу экс-главы КНБ. 24 апреля 2023 года Кариму Масимову и его заместителям огласили приговор в суде Астаны:

самому Масимову было назначено наказание - 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;

было назначено наказание - 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе; Садыкулову назначено 16 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;

назначено 16 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе; Ергожину назначено 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;

назначено 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе; Осипову было назначено 3 года лишения свободы, с лишением права занимать должности на госслужбе.

Помимо этого, все четверо были лишены званий генералов и государственных наград. Позже стало известно, что Карим Масимов подал апелляцию на решение суда первой инстанции.

В середине июня апелляционная инстанция изменила приговор: Масимов, Садыкулов и Ергожин будут отбывать наказание в учреждении средней безопасности, а не максимальной, как было ранее.

Кроме того, имя Карима Масимова оказалось в списке связанных с терроризмом лиц, а в ноябре 2023 года пресс-служба КНБ заявила, что Масимова подозревают в еще одном преступлении - отмывании денег и получении особо крупной взятки.