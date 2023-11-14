Отмывание денег и особо крупная взятка: еще одно дело расследуют в отношении Карима Масимова

Экс-главу КНБ РК Карима Масимова, который на данный момент уже отбывает 18-летний срок за госизмену, подозревают в отмывании денег и получении особо крупной взятки, передает МИА "Казинформ".

Как сообщили представители пресс-службы Комитета нацбезопасности РК, сейчас в отношении бывшего главы ведомства расследуется дело по двум статьям УК РК.

"В отношении К. Масимова КНБ продолжается досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 208 "Легализация, отмывание денег и иного имущества, полученных преступным путем" и 366 "Получение взятки в особо крупном размере" УК РК", – сообщили изданию в ведомстве.

При этом подчеркивается, что Масимова с санкции прокуратуры доставили в СИЗО КНБ Астаны для проведения следственных действий в рамках уголовного дела.

Дело Карима Масимова

Напомним, после январских событий в прошлом году Карим Масимов был освобожден от должности главы КНБ, которую занимал с 2016 года.

Вскоре после этого его задержали по подозрению в государственной измене. Наряду с этим были также задержаны его экс-заместители — Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.

В августе 2022 года Комитет Национальной безопасности сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего руководства КНБ.

В конце октября Масимову и его заместителям продлили арест до декабря.

В ноябре прошлого года дело Карима Масимова и его экс-заместителей передали в суд. Позже стало известно о том, что Масимов не может претендовать на суд присяжных.

"Есть определенные дела, которые не подсудны присяжным (…) Мы работаем по закону, если закон изменят, будут основания. Они секретные и будут секретными", – заявлял тогда председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РК Абдрашит Жукенов.

18 ноября 2022 года в Астане начался судебный процесс по делу экс-главы КНБ.

24 апреля этого года Кариму Масимову огласили приговор в суде Астаны:

Масимову назначено наказание – 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;

назначено наказание – 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе; Садыкулову назначено наказание – 16 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;

назначено наказание – 16 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе; Ергожину назначено наказание – 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;

назначено наказание – 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе; Осипову назначено наказание – 3 года лишения свободы, с лишением права занимать должности на госслужбе.

Помимо этого все четверо были лишены званий генералов и государственных наград.

22 мая текущего года стало известно, что Карим Масимов подал апелляцию на решение суда первой инстанции.

В середине июня апелляционная инстанция изменила приговор – Масимов, Садыкулов и Ергожин будут отбывать наказание в учреждении средней безопасности, а не максимальной, как было ранее.