Отмывание денег и особо крупная взятка: еще одно дело расследуют в отношении Карима Масимова
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Экс-главу КНБ РК Карима Масимова, который на данный момент уже отбывает 18-летний срок за госизмену, подозревают в отмывании денег и получении особо крупной взятки, передает МИА "Казинформ".
Как сообщили представители пресс-службы Комитета нацбезопасности РК, сейчас в отношении бывшего главы ведомства расследуется дело по двум статьям УК РК.
"В отношении К. Масимова КНБ продолжается досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 208 "Легализация, отмывание денег и иного имущества, полученных преступным путем" и 366 "Получение взятки в особо крупном размере" УК РК", – сообщили изданию в ведомстве.
При этом подчеркивается, что Масимова с санкции прокуратуры доставили в СИЗО КНБ Астаны для проведения следственных действий в рамках уголовного дела.
Дело Карима Масимова
Напомним, после январских событий в прошлом году Карим Масимов был освобожден от должности главы КНБ, которую занимал с 2016 года.
Вскоре после этого его задержали по подозрению в государственной измене. Наряду с этим были также задержаны его экс-заместители — Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.
В августе 2022 года Комитет Национальной безопасности сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего руководства КНБ.
В конце октября Масимову и его заместителям продлили арест до декабря.
В ноябре прошлого года дело Карима Масимова и его экс-заместителей передали в суд. Позже стало известно о том, что Масимов не может претендовать на суд присяжных.
"Есть определенные дела, которые не подсудны присяжным (…) Мы работаем по закону, если закон изменят, будут основания. Они секретные и будут секретными", – заявлял тогда председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РК Абдрашит Жукенов.
18 ноября 2022 года в Астане начался судебный процесс по делу экс-главы КНБ.
24 апреля этого года Кариму Масимову огласили приговор в суде Астаны:
- Масимову назначено наказание – 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;
- Садыкулову назначено наказание – 16 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;
- Ергожину назначено наказание – 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;
- Осипову назначено наказание – 3 года лишения свободы, с лишением права занимать должности на госслужбе.
Помимо этого все четверо были лишены званий генералов и государственных наград.
22 мая текущего года стало известно, что Карим Масимов подал апелляцию на решение суда первой инстанции.
В середине июня апелляционная инстанция изменила приговор – Масимов, Садыкулов и Ергожин будут отбывать наказание в учреждении средней безопасности, а не максимальной, как было ранее.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045659-otmyvanie-deneg-i-osobo-krupnaya-vzyatka-esche-odno-delo-rassleduyut-v-otnoshenii-karima-masimova/