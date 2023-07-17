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Карим Масимов попал в список лиц, связанных с финансированием терроризма

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Карим Масимов
Карим Масимов. Фото: knb.gov.kz

Экс-главу КНБ Карима Масимова и нескольких его заместителей включили в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. Список приводится на портале Веб-СФМ.

Согласно опубликованным данным, Масимов Карим Кажимканович был включен в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма 1 июля 2023 года.

В тот же день в списке оказались Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.

При этом на официальном сайте Агентства по финмониторингу, которое и ведет этот список, есть пояснения по включению определенных лиц в перечень.

Так, одним из оснований для включения физического лица в перечень является вступивший в законную силу приговор суда о признании его виновным в совершении террористического либо экстремистского преступлений.

Статьи, относящиеся к террористическим преступлениям, прописаны в подпункте 30 статьи 3 Уголовного Кодекса.

Экстремистские преступления – подпункт 39 статьи 3 УК РК.

"Агентство по финансовому мониторингу самостоятельно не инициирует включение физических и юридических лиц в перечень", – говорится на сайте.

Также отмечается, что на лиц, включенных в список, распространяются определенные ограничения в виде распоряжения деньгами и имуществом. В первую очередь – блокировка банковских счетов.

Эта процедура происходит в течение 24 часов с момента включения в данный перечень и проводится непосредственно самим банком второго уровня.

Дело Карима Масимова

Напомним, после январских событий в прошлом году Карим Масимов был освобожден от должности главы КНБ, которую занимал с 2016 года.

Вскоре после этого его задержали по подозрению в государственной измене. Наряду с этим были также задержаны его экс-заместители — Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.

В августе 2022 года Комитет Национальной безопасности сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего руководства КНБ. В конце октября Масимову и его заместителям продлили арест до декабря.

В ноябре прошлого года дело Карима Масимова и его экс-заместителей передали в суд. Позже стало известно о том, что Масимов не может претендовать на суд присяжных.

"Есть определенные дела, которые не подсудны присяжным (…) Мы работаем по закону, если закон изменят, будут основания. Они секретные и будут секретными", – заявлял тогда председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РК Абдрашит Жукенов.

18 ноября 2022 года в Астане начался судебный процесс по делу экс-главы КНБ.

24 апреля этого года Кариму Масимову огласили приговор в суде Астаны:

  • Масимову назначено наказание – 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;
  • Садыкулову назначено наказание – 16 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;
  • Ергожину назначено наказание – 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;
  • Осипову назначено наказание – 3 года лишения свободы, с лишением права занимать должности на госслужбе.

Помимо этого все четверо были лишены званий генералов и государственных наград.

22 мая текущего года стало известно, что Карим Масимов подал апелляцию на решение суда первой инстанции.

В середине иня апелляционная инстанция изменила приговор – Масимов, Садыкулов и Ергодин будут отбывать наказание в учреждении средней безопасности, а не максимальной, как было ранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028990-karim-masimov-popal-v-spisok-lits-svyazannyh-s-finansirovaniem-terrorizma/

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