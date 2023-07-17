Карим Масимов попал в список лиц, связанных с финансированием терроризма
Опубликовано:
Экс-главу КНБ Карима Масимова и нескольких его заместителей включили в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. Список приводится на портале Веб-СФМ.
Согласно опубликованным данным, Масимов Карим Кажимканович был включен в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма 1 июля 2023 года.
В тот же день в списке оказались Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.
При этом на официальном сайте Агентства по финмониторингу, которое и ведет этот список, есть пояснения по включению определенных лиц в перечень.
Так, одним из оснований для включения физического лица в перечень является вступивший в законную силу приговор суда о признании его виновным в совершении террористического либо экстремистского преступлений.
Статьи, относящиеся к террористическим преступлениям, прописаны в подпункте 30 статьи 3 Уголовного Кодекса.
Экстремистские преступления – подпункт 39 статьи 3 УК РК.
"Агентство по финансовому мониторингу самостоятельно не инициирует включение физических и юридических лиц в перечень", – говорится на сайте.
Также отмечается, что на лиц, включенных в список, распространяются определенные ограничения в виде распоряжения деньгами и имуществом. В первую очередь – блокировка банковских счетов.
Эта процедура происходит в течение 24 часов с момента включения в данный перечень и проводится непосредственно самим банком второго уровня.
Дело Карима Масимова
Напомним, после январских событий в прошлом году Карим Масимов был освобожден от должности главы КНБ, которую занимал с 2016 года.
Вскоре после этого его задержали по подозрению в государственной измене. Наряду с этим были также задержаны его экс-заместители — Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.
В августе 2022 года Комитет Национальной безопасности сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего руководства КНБ. В конце октября Масимову и его заместителям продлили арест до декабря.
В ноябре прошлого года дело Карима Масимова и его экс-заместителей передали в суд. Позже стало известно о том, что Масимов не может претендовать на суд присяжных.
"Есть определенные дела, которые не подсудны присяжным (…) Мы работаем по закону, если закон изменят, будут основания. Они секретные и будут секретными", – заявлял тогда председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РК Абдрашит Жукенов.
18 ноября 2022 года в Астане начался судебный процесс по делу экс-главы КНБ.
24 апреля этого года Кариму Масимову огласили приговор в суде Астаны:
- Масимову назначено наказание – 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;
- Садыкулову назначено наказание – 16 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;
- Ергожину назначено наказание – 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;
- Осипову назначено наказание – 3 года лишения свободы, с лишением права занимать должности на госслужбе.
Помимо этого все четверо были лишены званий генералов и государственных наград.
22 мая текущего года стало известно, что Карим Масимов подал апелляцию на решение суда первой инстанции.
В середине иня апелляционная инстанция изменила приговор – Масимов, Садыкулов и Ергодин будут отбывать наказание в учреждении средней безопасности, а не максимальной, как было ранее.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028990-karim-masimov-popal-v-spisok-lits-svyazannyh-s-finansirovaniem-terrorizma/