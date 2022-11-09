Карим Масимов не может претендовать на суд присяжных

Карим Масимов. Фото: КНБ РК

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РК Абдрашит Жукенов в кулуарах мажилиса пояснил, почему дело экс-главы КНБ Карима Масимова не будет рассматриваться судом присяжных, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, может ли Карим Масимов претендовать на суд присяжных.

"Нет, не могут. Есть определенные дела, которые не подсудны присяжным… Мы работаем по закону, если закон изменят, будут основания. Они секретные и будут секретными", - заявил Абдрашит Жукенов.

При этом он заявил, что в любом государстве есть защита национальной безопасности. И государство вправе некоторую информацию засекретить.

Он также отметил, что с 1 января суду присяжных передаются ряд особо тяжких составов, за исключением некоторых - это террористические, экстремистские и так далее. Не будут ими рассматриваться также дела об изнасиловании несовершеннолетних.

На днях стало известно, что дело Карима Масимова и его бывших заместителей передано в суд.

Карим Масимов занимал пост главы КНБ с 2016 года по январь 2022. После массовых беспорядков в стране в начале января стало известно о его задержании. Сообщалось, что Масимова подозревают в госизмене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996379-karim-masimov-ne-mozhet-pretendovat-na-sud-prisyazhnyh/