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Экс-глава КНБ Карим Масимов попросил президента о помиловании

Опубликовано:

Карим Масимов
Карим Масимов. Фото: knb.gov.kz

Бывший глава Комитета нацбезопасности Карим Масимов попросил президента о помиловании в марте этого года. Об этом сообщает портал Informburo.kz.

Как говорится в публикации, в официальном ответе на запрос портала в КНБ ответили, что в марте 2024 года Карим Масимов направил ходатайство на имя президента Казахстана о помиловании.

В отношении него продолжают расследование по легализации денег и иного имущества, а также по факту получения взятки в особо крупном размере.

Дело Карима Масимова

Напомним, после январских событий в 2022 году Карим Масимов был освобожден от должности главы КНБ, которую занимал с 2016 года. Вскоре после этого его задержали по подозрению в государственной измене.

Наряду с этим были также задержаны его экс-заместители - Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.

В августе 2022 года Комитет Национальной безопасности сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего руководства КНБ.

В ноябре дело Карима Масимова и его экс-заместителей передали в суд.

Позже стало известно, что Масимов не может претендовать на суд присяжных. "Есть определенные дела, которые не подсудны присяжным (…) Мы работаем по закону: если закон изменят, будут основания. Они секретные и будут секретными", - заявлял тогда председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РК Абдрашит Жукенов.

18 ноября 2022 года в Астане начался судебный процесс по делу экс-главы КНБ. 24 апреля 2023 года Кариму Масимову и его заместителям огласили приговор в суде Астаны:

  • самому Масимову было назначено наказание - 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;
  • Садыкулову назначено 16 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;
  • Ергожину назначено 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;
  • Осипову было назначено 3 года лишения свободы, с лишением права занимать должности на госслужбе.

Помимо этого, все четверо были лишены званий генералов и государственных наград.

Позже стало известно, что Карим Масимов подал апелляцию на решение суда первой инстанции.

В середине июня апелляционная инстанция изменила приговор: Масимов, Садыкулов и Ергожин будут отбывать наказание в учреждении средней безопасности, а не максимальной, как было ранее.

Кроме того, имя Карима Масимова оказалось в списке связанных с терроризмом лиц, а в ноябре 2023 года пресс-служба КНБ заявила, что Масимова подозревают в еще одном преступлении - отмывании денег и получении особо крупной взятки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2114778-eks-glava-knb-karim-masimov-poprosil-prezidenta-o-pomilovanii/

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