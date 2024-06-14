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"Если он раскроет, кто организовал январские события": депутат о просьбе Масимова помиловать его

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Карим Масимов
Карим Масимов. Фото: knb.gov.kz

В кулуарах парламента депутат высказался об обращении Карима Масимова с просьбой помилования - по его мнению, это возможно, если Масимов назовет организаторов Кантара, передает корреспондент NUR.KZ.

"Надо в нескольких аспектах посмотреть, я так думаю. Если он изъявит желание раскрыться перед обществом, перед властью, судебными органами и изложить всю цепочку этого январского события. Скажет конкретно бенефициара, кто автор этого, кто организовал. Я не думаю, что сам Масимов организовал. Поэтому, если он громогласно заявит перед обществом это, тогда можно к нему снисходительно относиться, если он вынужден был выполнять команду председателя Совета безопасности, коим являлся Нурсултан Назарбаев", - заявил сегодня депутат.

Ермурат Бапи добавил, что вторым аспектом является нахождение Масимова на посту премьера и вверенного человека экс-президента Казахстана.

"Он выполнял не только его личные поручения, но и занимался личным бизнесом Нурсултана Назарбаева. Он выводил его активы из Европы после знаменитого "Казахгейта", он занимался размещением активов "старого" Казахстана в Юго-Восточной Азии, Китае, Шанхае, гонконгских биржах, Эмиратах.

Если он сам скажет: "Я раскрою все транзакции, раскрою, где, сколько лежат и докажу, что это деньги народа, деньги Казахстана, дайте мне свободу", тогда, думаю, надо ему дать это помилование. В какой-то мере, может быть, не полностью, но дать надо. Нам важнее узнать информацию об активах выведенных, чем он будет сидеть в тюрьме. От того, что он будет в заключении, никакой выгоды для народа нет, а если миллиарды вернутся, сейчас дефицит в бюджете, это будет намного важнее для народа", - добавил Бапи.

Ранее стало известно, что бывший глава Комитета нацбезопасности Карим Масимов попросил президента о помиловании в марте этого года.

Дело Карима Масимова

Напомним, после январских событий в 2022 году Карим Масимов был освобожден от должности главы КНБ, которую занимал с 2016 года. Вскоре после этого его задержали по подозрению в государственной измене.

Наряду с этим были также задержаны его экс-заместители - Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.

В августе 2022 года Комитет Национальной безопасности сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего руководства КНБ.

В ноябре дело Карима Масимова и его экс-заместителей передали в суд. Позже стало известно, что Масимов не может претендовать на суд присяжных.

18 ноября 2022 года в Астане начался судебный процесс по делу экс-главы КНБ. 24 апреля 2023 года Кариму Масимову и его заместителям огласили приговор в суде Астаны:

  • самому Масимову было назначено наказание - 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;
  • Садыкулову назначено 16 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;
  • Ергожину назначено 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;
  • Осипову было назначено 3 года лишения свободы, с лишением права занимать должности на госслужбе.

Помимо этого, все четверо были лишены званий генералов и государственных наград.

Позже стало известно, что Карим Масимов подал апелляцию на решение суда первой инстанции.

В середине июня апелляционная инстанция изменила приговор: Масимов, Садыкулов и Ергожин будут отбывать наказание в учреждении средней безопасности, а не максимальной, как было ранее.

Кроме того, имя Карима Масимова оказалось в списке связанных с терроризмом лиц, а в ноябре 2023 года пресс-служба КНБ заявила, что Масимова подозревают в еще одном преступлении - отмывании денег и получении особо крупной взятки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2117472-esli-on-raskroet-kto-organizoval-yanvarskie-sobytiya-deputat-o-prosbe-masimova-pomilovat-ego/

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