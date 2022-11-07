Дело Карима Масимова и его бывших заместителей передано в суд

Карим Масимов. Фото: knb.gov.kz

Генеральная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении бывшего главы Комитета национальной безопасности Карима Масимова и его подчиненных, об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Казахстана.

Сообщается, что уголовное дело для рассмотрения направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.

"Так, обвиняемые Масимов К.К. (экс-председатель КНБ) и Садыкулов А.Т. (бывший заместитель председателя КНБ) преданы суду по статьям о государственной измене (ч.1 ст.175 УК), насильственном захвате власти (ч.3 ст.179 УК), превышении власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц (п.3 ч.4 ст.362 УК).

Ергожин Д.Е. (бывший заместитель председателя КНБ) за насильственный захват власти (ч.3 ст.179 УК), превышение власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц (п.3 ч.4 ст. 362 УК).

Осипов М.С. (бывший заместитель председателя КНБ), Акипов Д.М. (бывший заместитель начальника департамента КНБ) и Бекмурат Н.К. (бывший начальник управления КНБ) по различным частям ст. 362 УК", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что уголовное дело расследовано и будет рассматриваться под грифом "совершенно секретно".

Карим Масимов занимал пост главы КНБ с 2016 года по январь 2022.

После массовых беспорядков в стране в начале января стало известно о его задержании. Сообщалось, что Масимова подозревают в госизмене.

Позже стало известно, что вместе с Масимовым задержаны и его заместители - Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин и ряд других лиц.

В конце августа Комитет нацбезопасности заявил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего руководства комитета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995961-delo-karima-masimova-i-ego-byvshih-zamestiteley-peredano-v-sud/