Суд над Каримом Масимовым начался в Астане

Карим Масимов. Фото: knb.gov.kz

Сегодня, 18 ноября, стало известно о том, что в Астане начался судебный процесс по делу экс-главы Комитета Национальной безопасности Карима Масимова, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

Уголовное дело рассматривает Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.

В начале ноября Генеральная прокуратура утвердила обвинительный акт по данному уголовному делу и передала материалы в суд. Тогда же сообщалось, что дело будет рассматриваться под грифом "совершенно секретно".

Напомним, Карим Масимов занимал пост главы КНБ с 2016 года по январь 2022.

После массовых беспорядков в стране в начале января стало известно о его задержании. Сообщалось, что Масимова подозревают в госизмене и насильственном захвате власти.

Позже стало известно, что вместе с Масимовым задержаны и его заместители - Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин и ряд других лиц. В конце августа Комитет нацбезопасности заявил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего руководства комитета.

Также недавно председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РК Абдрашит Жукенов пояснил, почему дело экс-главы КНБ Карима Масимова не будет рассматриваться судом присяжных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997880-sud-nad-karimom-masimovym-nachalsya-v-astane/