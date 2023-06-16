Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Апелляционный суд изменил приговор в отношении Карима Масимова

Опубликовано:

Карим Масимов
Карим Масимов. Фото: knb.gov.kz

Апелляционная инстанция изменила приговор в отношении Карима Масимова - он будет отбывать наказание в учреждении средней безопасности, сообщается на официальной странице горсуда Астаны в Facebook.

Сегодня, 16 июня 2023 года, апелляционной инстанцией по уголовным делам суда Астаны пересмотрено уголовное дело под грифом "Совершенно секретно" по жалобам Карима Масимова, Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина, Марата Осипова и их защитников.

Апелляционная инстанция изменила приговор суда первой инстанции в отношении Масимова, Садыкулова и Ергожина в части вида учреждения для отбывания наказания с учреждения максимальной на среднюю безопасность.

Подчеркивается, что закон, улучшающий положение осужденных, имеет обратную силу и обязателен для применения судами.

В остальной части приговор оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Дело Карима Масимова

Напомним, после январских событий в прошлом году Карим Масимов был освобожден от должности главы КНБ, которую занимал с 2016 года.

Вскоре после этого его задержали по подозрению в государственной измене. Наряду с этим были также задержаны его экс-заместители — Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.

В августе 2022 года Комитет Национальной безопасности сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего руководства КНБ. В конце октября Масимову и его заместителям продлили арест до декабря.

В ноябре прошлого года дело Карима Масимова и его экс-заместителей передали в суд. Позже стало известно о том, что Масимов не может претендовать на суд присяжных.

"Есть определенные дела, которые не подсудны присяжным (…) Мы работаем по закону, если закон изменят, будут основания. Они секретные и будут секретными", – заявлял тогда председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РК Абдрашит Жукенов.

18 ноября 2022 года в Астане начался судебный процесс по делу экс-главы КНБ.

24 апреля этого года Кариму Масимову огласили приговор в суде Астаны.

Масимову назначено наказание – 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Садыкулову назначено наказание – 16 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Ергожину назначено наказание – 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Осипову назначено наказание – 3 года лишения свободы, с лишением права занимать должности на госслужбе.

Помимо этого, Масимов, Садыкулов, Ергожин и Осипов были лишены званий генералов и государственных наград.

22 мая текущего года стало известно, что Карим Масимов подал апелляцию на решение суда первой инстанции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025143-apellyatsionnaya-instantsiya-izmenila-prigovor-v-otnoshenii-karima-masimova/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.