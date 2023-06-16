Апелляционный суд изменил приговор в отношении Карима Масимова

Карим Масимов. Фото: knb.gov.kz

Апелляционная инстанция изменила приговор в отношении Карима Масимова - он будет отбывать наказание в учреждении средней безопасности, сообщается на .

Сегодня, 16 июня 2023 года, апелляционной инстанцией по уголовным делам суда Астаны пересмотрено уголовное дело под грифом "Совершенно секретно" по жалобам Карима Масимова, Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина, Марата Осипова и их защитников.

Апелляционная инстанция изменила приговор суда первой инстанции в отношении Масимова, Садыкулова и Ергожина в части вида учреждения для отбывания наказания с учреждения максимальной на среднюю безопасность.

Подчеркивается, что закон, улучшающий положение осужденных, имеет обратную силу и обязателен для применения судами.

В остальной части приговор оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Дело Карима Масимова

Напомним, после январских событий в прошлом году Карим Масимов был освобожден от должности главы КНБ, которую занимал с 2016 года.

Вскоре после этого его задержали по подозрению в государственной измене. Наряду с этим были также задержаны его экс-заместители — Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.

В августе 2022 года Комитет Национальной безопасности сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего руководства КНБ. В конце октября Масимову и его заместителям продлили арест до декабря.

В ноябре прошлого года дело Карима Масимова и его экс-заместителей передали в суд. Позже стало известно о том, что Масимов не может претендовать на суд присяжных.

"Есть определенные дела, которые не подсудны присяжным (…) Мы работаем по закону, если закон изменят, будут основания. Они секретные и будут секретными", – заявлял тогда председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РК Абдрашит Жукенов.

18 ноября 2022 года в Астане начался судебный процесс по делу экс-главы КНБ.

24 апреля этого года Кариму Масимову огласили приговор в суде Астаны.

Масимову назначено наказание – 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Садыкулову назначено наказание – 16 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Ергожину назначено наказание – 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Осипову назначено наказание – 3 года лишения свободы, с лишением права занимать должности на госслужбе.

Помимо этого, Масимов, Садыкулов, Ергожин и Осипов были лишены званий генералов и государственных наград.

22 мая текущего года стало известно, что Карим Масимов подал апелляцию на решение суда первой инстанции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025143-apellyatsionnaya-instantsiya-izmenila-prigovor-v-otnoshenii-karima-masimova/