Задержаны бывшие заместители экс-главы КНБ

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Комитетом национальной безопасности Казахстана задержаны бывшие заместители Карима Масимова — Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин, об этом сообщается на официальном сайте КНБ.

"По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо К.Масимова, задержаны бывшие заместитель председателя КНБ – начальник Службы специального назначения "А" А.Садыкулов и заместитель председателя КНБ Д.Ергожин", — говорится в сообщении.

В КНБ добавили, что продолжается досудебное расследование в отношении самого Масимова. В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий.

Отметим, что Даулет Ергожин указом главы государства был освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Казахстана 9 января текущего года. Ануар Садыкулов был освобожден от должности зампредседателя КНБ – директора Службы специального назначения "А" 6 января.

Напомним, 6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан в отношении Карима Масимова. В тот же день по подозрению в совершении данного преступления он и другие лица были задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Ночью 6 января он был освобожден от должности главы КНБ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950981-zaderzhany-byvshie-zamestiteli-eks-glavy-knb-karima-maksimova/