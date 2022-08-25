КНБ заявил о завершении расследования по делу Масимова

Карим Масимов. Фото: knb.gov.kz

Комитетом Национальной безопасности завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства КНБ, сообщается на официальном сайте ведомства.

"КНБ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства Комитета Масимова К.К., Садыкулова А.Т., Ергожина Д.Е., Осипова М.С. и должностных лиц Акипова Д.М., Бекмурат Н.К.", - говорится в сообщении.

Как заявили в КНБ, действия Масимова и Садыкулова квалифицированы по статьям 175 части 1 (государственная измена), 179 части 3 (насильственный захват власти) и 362 части 4 пункту 3 Уголовного кодекса (превышение власти и должностных полномочий);

Ергожина по статьям 179 части 3 (насильственный захват власти) и 362 части 4 пункту 3 УК (превышение власти и должностных полномочий);

Осипова по статье 362 части 3 УК (превышение власти и должностных полномочий);

Акипова и Бекмурат по статье 362 части 1 УК (превышение власти и должностных полномочий).

По информации ведомства, в настоящее время проводится ознакомление подозреваемых с материалами дела.

Сроки содержания под стражей Масимова и Садыкулова продлены на период ознакомления до 6 октября, Ергожина до 13 октября, а Осипова до 22 октября.

Напомним, в январе текущего года Карим Масимов был задержан по подозрению в государственной измене. Позже были задержаны бывшие заместители Масимова.

В марте текущего года сотрудники КНБ рассказали о ходе расследования данного дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984817-knb-zayavil-o-zavershenii-rassledovaniya-po-delu-masimova/