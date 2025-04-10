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Казахстан запросил у России данные со спутников для расследования дела Шерзата Болата

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Спутник в космосе
Спутник. Иллюстративное фото: 3DSculptor/Getty Images

Заместитель генпрокурора Казахстана Галымжан Койгельдиев в кулуарах сената рассказал о ходе расследования поджога семьи Шерзата Болата в Талгаре, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Койгельдиева, Генпрокуратура направила запрос в РФ для получения спутниковых данных, чтобы по ним установить машины, находившиеся рядом с домом Шерзата в ту ночь.

"Досудебное расследование ведется. Могу сказать, что проведен больший круг экспертиз. Есть определенные результаты по этим экспертизам.

Могу сказать, почему на данный момент прервано - так как мы направили международное следственное поручение в Российскую Федерацию.

Хотим через спутник посмотреть, какие машины в тот период стояли рядом. Изучить для полноты (картины произошедшего - прим. ред.). Так что на это немножко потребуется время. Продлеваем, да", - сообщил Койгельдиев.

Напомним, в конце марта стало известно, что назначена дата начала суда по делу об убийстве Шерзата Болата - предварительные судебные слушания пройдут 10 апреля.

Убийство Шерзата Болата

Громкое убийство 16-летнего подростка Шерзата Болата произошло в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. По данному делу задержали 11 человек.

Позже стало известно о пожаре, произошедшем в доме убитого в Талгаре 16-летнего подростка Шерзата Болата. Судя по кадрам, здание было полностью сожжено. В полиции сообщили, что по факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное дело.

Сообщалось, что по заявлению потерпевших семье погибшего подростка полиция обеспечила охрану, и круглосуточно дежурит на месте проживания родных погибшего.

К расследованию также подключилась Генпрокуратура. Прокурор Алматинской области Берик Адамов заявил, что по делу о поджоге дома в Талгарском районе изъяты все улики и проводятся необходимые экспертизы.

9 декабря на окраине Талгара обнаружили тело дяди Шерзата Болата. Предварительно, он совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

Во время проведения похорон покойного дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева был задержан отец убитого подростка Каржаубай Нурымов. Затем мужчину арестовали на 15 суток за хулиганство. Вместе с ним была арестована его сестра. Еще одну сестру Нурымова оштрафовали на 74 тыс. тенге. Позже отец Шерзата Болата записал видеообращение после освобождения.

А в феврале в Сети распространилось видео, на котором группа мужчин празднует день рождения, предположительно, в местах лишения свободы. Автор утверждает, что на кадрах - подозреваемые по делу Шерзата. В полиции прокомментировали публикацию.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2234625-kazahstan-zaprosil-u-rossii-dannye-so-sputnikov-dlya-rassledovaniya-dela-sherzata-bolata/