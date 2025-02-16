"Подозреваемые в убийстве Шерзата": арестованные праздновали день рождения в ИВС

В Сети распространилось видео, на котором группа мужчин празднует день рождения, предположительно, в местах лишения свободы. Автор утверждает, что на кадрах - подозреваемые по делу Шерзата.

Кадры были опубликованы в Telegram-канале "Письма президенту".

"В Сети появилось видео, на котором подозреваемые в убийстве 16-летнего Шерзата Болата из Талгара празднуют в СИЗО день рождения. Они задувают свечи на торте, пьют напитки и просят голосового помощника включить песню Кайрата Нуртаса", - говорится в описании ролика.

Произошедшее прокомментировали в пресс-службе ДП Алматинской области.

"По факту распространения видеозаписи из ИВС, на которой зафиксировано празднование дня рождения одного из арестованных, проводится всесторонняя проверка. Все виновные лица, включая руководство, будут привлечены к строгой ответственности. Ход расследования взят на особый контроль", - заявили в ведомстве.

Также в ДП сообщили, что приняты меры по устранению причин и условий, способствовавших данному правонарушению.

Убийство Шерзата Болата

Громкое убийство 16-летнего подростка Шерзата Болата произошло в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. По данному делу задержали 11 человек.

9 декабря на окраине Талгара обнаружили тело дяди Шерзата Болата. Предварительно, он совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

Во время проведения похорон покойного дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева был задержан отец убитого подростка Каржаубай Нурымов. Затем мужчину арестовали на 15 суток за хулиганство. Вместе с ним была арестована его сестра. Еще одну сестру Нурымова оштрафовали на 74 тыс. тенге. Позже отец Шерзата Болата записал видеообращение после освобождения.

В декабре в прокуратуре Алматинской области сообщили, что досудебное расследование по факту убийства Шерзата Болата находится на стадии завершения, необходимые следственные действия проведены, все подозреваемые задержаны. До этого замглавы МВД Санжар Адилов также сообщал о завершении расследования по делу.

В январе этого года в Департаменте полиции Алматинской области подтвердили информацию касательно завершения досудебного расследования.