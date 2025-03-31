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Стало известно, когда начнется суд по делу Шерзата Болата

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Шерзат Болат
Шерзат Болат. Фото: instagram.com/kris.p.karasai

Назначена дата начала суда по делу об убийстве Шерзата Болата - предварительные судебные слушания пройдут 10 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда Алматинской области.

"Предварительное слушание по делу было назначено на 10 апреля 2025 года в 12:00, в здании областного специализированного межрайонного суда по уголовным делам в городе Талдыкорган, расположенном по адресу - Каблиса Жырау, дом 65", - говорится в сообщении суда Алматинской области.

Сообщается, что было назначено проводить открытое судебное заседание.

Напомним, ранее вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах мажилиса рассказал, когда материалы дела об убийстве 16-летнего Шерзата Болата поступят в суд.

Убийство Шерзата Болата

Громкое убийство 16-летнего подростка Шерзата Болата произошло в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. По данному делу задержали 11 человек.

9 декабря на окраине Талгара обнаружили тело дяди Шерзата Болата. Предварительно, он совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

Во время проведения похорон покойного дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева был задержан отец убитого подростка Каржаубай Нурымов. Затем мужчину арестовали на 15 суток за хулиганство. Вместе с ним была арестована его сестра. Еще одну сестру Нурымова оштрафовали на 74 тыс. тенге. Позже отец Шерзата Болата записал видеообращение после освобождения.

А в феврале в Сети распространилось видео, на котором группа мужчин празднует день рождения, предположительно, в местах лишения свободы. Автор утверждает, что на кадрах - подозреваемые по делу Шерзата. В полиции прокомментировали публикацию.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2231883-stalo-izvestno-kogda-nachnetsya-sud-po-delu-sherzata-bolata/